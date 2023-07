El PP se marca el 19 de julio como fecha para la constitución de la Diputación Provincial de Huelva

HUELVA, 3 (EUROPA PRESS)

El PP de Huelva se ha marcado el 19 de julio como el día para llevar a cabo el Pleno de constitución de la Diputación Provincial en el que la formación propondrá al actual alcalde de Ajaraque, David Toscano, como presidente de la institución Provincial.

Así lo ha indicado el propio Toscano a preguntas de los periodistas en rueda de prensa en la que ha indicado que aún no se ha recibido la resolución de la Junta Electoral Central después de que la Junta Electoral de Valverde del Camino emitiera una diligencia en la que prorrogaba de manera cautelar la suspensión de la constitución del Ayuntamiento de Alosno debido a un recurso presentado por el PSOE, aunque este ayuntamiento se constituirá finalmente el próximo 7 de julio.

En este contexto, el popular ha indicado que esperan tener las credenciales la próxima semana y que se está trabajando sobre la fecha del 19 de julio cuando "casi con total seguridad se podrá constituir la Diputación Provincial" y "dejar este periodo de Diputación en funciones que en muchas ocasiones ralentiza y paraliza desgraciadamente el impulso que tiene que tener la provincia".

Al respecto, ha apuntado que con la Diputación en funciones "no se pueden hacer muchas de las cuestiones que son importantes y urgentes", por lo que trabajan en "poder conseguir que se pueda estar trabajando para la provincia de Huelva lo antes posible", toda vez que ha explicado que la constitución no se llevará a cabo en el edificio de la institución en la capital sino que será en otro punto de la provincia porque "el salón de plenos es bastante pequeño" aunque no ha especificado de momento el municipio.

Asimismo, ha subrayado que los nuevos diputados populares "vienen con las ideas muy claras" para "hacer que esta provincia cambie" y que la institución provincial sea "mucho más cercana y mucho más abierta, tanto a los ayuntamientos, sobre todo a los más pequeños, como a los ciudadanos" que "tienen que conocer cuáles son todas esas posibilidades que le puede ofrecer la Diputación de Huelva para seguir mejorando sus vidas y poder tener una vida muchísimo más próspera en cualquier pueblo de la provincia".

"Porque para nosotros eso es fundamental. Creemos que hay que trabajar por la igualdad en la provincia de Huelva, la igualdad de todos los habitantes de la provincia tenga las mismas oportunidades independientemente de dónde viva y, además, alguien quiere vivir en su municipio no tenga que irse simplemente porque no tenga esos servicios básicos que todos esperamos por parte de las administraciones", ha subrayado.

Por ello, ha explicado que va a ser una Diputación "muy pegada al territorio, buscando esa igualdad real de todos los habitantes de la provincia" y que aproveche "todas las potencialidades que tiene la provincia de Huelva" que "lo tiene absolutamente todo" pero "quizás no hemos sido capaces de aunar los esfuerzos para aprovechar ese potencial".

"Y tenemos que hacer no solo que nuestros habitantes fijen su residencia si lo desean en sus diferentes municipios, sino que somos capaces, seguro, de poder atraer muchas personas que pueden venir a vivir, a invertir, a disfrutarla. Y creo que eso no solo va a repercutir en que podamos terminar con ese éxodo de muchos municipios sino que va a traer riqueza, empleo y prosperidad", ha dicho.

Toscano considerar asimismo que "la Diputación también puede ser el nexo de unión de todas las Administraciones" para "remar todos en la misma dirección y "ser mucho más eficaces, más eficientes y conseguir lo que todos queremos para esta provincia".

"DINAMIZAR MUNICIPIOS PEQUEÑOS"

Por su parte, el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha señalado que el objetivo que se marcan será el de "estar a disposición de los 80 municipio" y "dinamizar a los más pequeños, a los del interior, que son los que más necesitan de la Diputación Provincial", toda vez que ha subrayado que lo que el PP pretende es "abrir la ventana de esta institución supramunicipal y que entre aire fresco".

"Conocer de primera mano los problemas de los municipio e ir presentándoles soluciones los mismos. A diferencia del Partido Socialista que enfocaba la gestión de la Diputación principalmente en cuestiones partidistas y personalistas, nosotros vamos a enfocar la gestión en la Diputación Provincial, en el servicio a los ciudadanos en cuestiones tan importantes como es la ayuda a domicilio, como son las carreteras, la infraestructura, la digitalización o el turismo", ha señalado.

González ha apuntado que "esos son los pilares básicos en los que se va a trabajar en esta legislatura" y que para ello cuentan "con los mejores hombres y mujeres, alcaldes y alcaldesas de sus municipios, que vienen desarrollando una labor municipal intensa desde hace muchos años".

"Aquí la protagonista tiene que ser Huelva, ninguno de los que estamos aquí, sino que tenemos que ser capaces de conseguir entre todos esas demandas históricas que llevamos tantos años hablando y que en muchas ocasiones no se consiguen. Por tanto, creo que el consenso es el de conseguir que todos nos sentemos en la misma mesa, que todos rememos en la misma dirección", ha concluido.

Junto a David Toscano, estarán como diputados del PP José Manuel Zamora (Villablanca), Alberto Fernández (Ayamonte), Ana Delgado (Lepe), Felipe Arias (Huelva), Gracia Baquero (Trigueros), Patricia Millán (Cartaya), José Carlos Roda (Gibraleón), Arturo Alpresa (Villarrasa), Rocío Moreno (La Palma), Juan Daniel Romero (Palos de la Frontera), Carmen Díaz (Moguer), María Del Mar Martin Florido (Cortegana) y Manuel Cayuela (Valverde).