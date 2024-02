PP Murcia asegura que el jefe policial les dijo: "o el presidente recibe a los manifestantes o no nos vamos de aquí"

Paea Segado, es un "insulto a la inteligencia" decir que el dispositivo de seguridad en torno a la Asamblea fue suficiente

MURCIA, 16 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PP en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, ha recordado que el máximo responsable policial del dispositivo de seguridad establecido en torno a la Asamblea Regional por los incidentes del pasado miércoles le dijo que, o el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, recibía a los manifestantes que rodeaban el parlamento autonómico, o "no nos vamos de aquí".

En declaraciones a la televisión autonómica La 7, recogidas por Europa Press, Segado ha contestado de esta forma al ser preguntado por el hecho de que la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia negara "categóricamente" que la única respuesta que ofreció al Gobierno regional vía Whatsapp durante el bloqueo por parte de agricultores de las salidas de vehículos de la Asamblea Regional fue que, "o el presidente recibía a aquellos que estaban cercando el parlamento autonómico, o tenían que dormir allí".

En este sentido, Segado ha recordado que él estaba en contacto permanente con el responsable del dispositivo de seguridad y que, en una llamada telefónica a las 19.00 horas, este le dijo: "o el presidente recibe a estos señores o no nos vamos de aquí".

"Estas fueron las palabras textuales que a mí me transmite el máximo responsable policial que estaba esa tarde en la Asamblea Regional y que era el único interlocutor que teníamos", según Segado, quien ha recordado que "por allí, por supuesto, no pasó la delegada del Gobierno", Mariola Guevara.

Además, ha lamentado que los responsables de la Delegación del Gobierno "tampoco estaban en sus despachos" porque, según le "cuentan", intentaron localizarlos y no pudieron dar con ellos.

"Por lo tanto, no sé dónde estaba la delegada del Gobierno, pero, desde luego, los que estábamos allí vimos que el dispositivo de seguridad que se había montado fue totalmente insuficiente, y creo que cualquiera que vea las imágenes verá que es cierto", según el portavoz 'popular'.

Ha recordado que las personas que estaban dentro de la Asamblea sentían que estaban "bloqueados y cercados" y que "no había policía suficiente para poder proteger los accesos" al parlamento autonómico.

En concreto, ha señalado que el máximo responsable policial que había en el dispositivo les dijo que "si el presidente no recibe a estos señores, estos señores no se van". "Y si no se van, no había otra forma de salir de la Asamblea Regional, salvo pasando por encima de los tractores; y eso no íbamos a hacerlo, lógicamente", ha zanjado.

DISPOSITIVO POLICIAL "INSUFICIENTE"

En cuanto al dispositivo policial, Segado ha hecho referencia a unas imágenes en las que "unos manifestantes apartan a un policía para que pasen los tractores, a un único policía". A su juicio, "es un insulto a la inteligencia decir que el dispositivo era suficiente".

En este sentido, ha ensalzado el "gran trabajo" que hicieron los pocos policías que ahí estaban. De hecho, ha destacado que él se sintió "arropado", a pesar de que estuvo fuera hablando con los manifestantes, intentando escuchar sus propuestas y que se levantara ese bloqueo".

"Yo fui el que habló con ellos para organizar ese encuentro que tuvimos con el presidente y que permitió que por fin se levantara ese bloqueo

En este sentido, ha manifestado que todos los diputados, no solo los del PP, "transmitían esa sensación de inseguridad" e, incluso, algunos del PSOE "tuvieron algún percance en algún vehículo durante esa maniobra de intentar salir" de la Asamblea. Por ello, ha insistido en que el dispositivo fue "altamente insuficiente" y que la "responsable" es la delegada del Gobierno.

Para Segado, "lo que no se puede permitir es que, dentro del derecho a manifestación que todos los españoles tenemos, haya personas que utilicen la violencia o formas no deseables, como hicieron unas pocos de las personas que allí se concentraban".

El portavoz del PP ha reconocido que desconoce las instrucciones que tenían los policías que estaban presentes en el dispositivo y si procedieron a identificar a estos algunos de los "exaltados que tuvieron alguna actitud violenta" ni en lo que eso "derivará". Sin embargo, sí echó de menos una "mayor presencia policial".

ENCUENTRO LA PRÓXIMA SEMANA

Por otro lado, Segado ha corroborado que ellos van a "cumplir la palabra dada" y mantendrán el encuentro que habían prometido para la semana que viene a los manifestantes con el fin de ver sus reivindicaciones.

"En estos años, siempre que un agricultor ha necesitado de que o bien el Grupo Parlamentario Popular o desde el Gobierno regional se les recibiera, se les escuchara y se les atendiera, nosotros siempre hemos estado ahí", según Segado, quien ha asegurado que van a seguir con "esa filosofía".

Al ser preguntado por el movimiento 6F, Segado ha señalado que su "sensación" es que "hay que medir mucho el grado de las movilizaciones". A su parecer, este movimiento "goza los primeros días de un amplio respaldo social" y, en su opinión, "se puede perder con determinadas acciones".

El portavoz del PP ha considerado que la motivación con la que surge el movimiento está "más que justificada" porque "el campo lo está pasando mal", y ha apostado por buscar soluciones "entre todos", pero cree que "hay que utilizar los cauces habituales".

Ha reconocido que estos cauces habituales, "normalmente, son lentos", pero ha recordado que las organizaciones agrarias son las interlocutoras con las administraciones" y ha apostado por articular el diálogo con esos "legítimos representantes". "Nosotros no podemos hablar uno a uno con todos los agricultores, ya nos gustaría", ha zanjado.

Ha destacado que las organizaciones agrarias "son las que han estado, desde siempre, reivindicando y dando la cara por el sector agrícola, cuando las cosas no han ido tan mal, y ahora que las cosas están yendo mal". Por eso, ha reivindicado ese papel de las organizaciones agrarias como "interlocutor válido con la Administración".

"Desde luego, aquí, en la región de Murcia, siempre han sido nuestros interlocutores, siempre han sido colaboradores del Gobierno y siempre, trabajando juntos, hemos conseguido muchas cosas buenas para el sector", según Segado, quien ha puesto en valor que el sector agrícola en la Región "es uno de los que más aporta la riqueza regional, entre otras cosas, porque hemos sido capaces de colaborar".

Y ha avanzado que la semana que viene se verán los frutos con ese acuerdo que se ha alcanzado, precisamente, entre el Gobierno regional y las organizaciones agrarias "para poner encima de la mesa un plan plurianual con más de 18 millones de euros para suplir las carencias de la PAC que ha negociado el Gobierno de España en Bruselas".

Ha destacad que ese es un "primer paso" pero ha garantizado que van a seguir "trabajando de la mano, como en nuestra reclamación permanente del mantenimiento del Trasvase Tajo Segura, en nuestra reclamación de un Plan Hidrológico Nacional y de un Pacto Nacional del Agua".

Respecto al hecho de que las organizaciones agrarias no quieran presencia de políticos en las movilizaciones del día 21 de febrero, Segado cree que esto obedece todo a "esta situación un poco anómala que estamos viviendo".

"Nosotros siempre hemos estado, de la mano de las organizaciones agrarias, en Murcia, en Madrid, o donde ha sido necesario, reclamando y reivindicando lo mismo que ellas", según el portavoz 'popular0, quien ha señalado que esto ha sido así "cuando había un gobierno del PP en Moncloa, y cuando ha habido gobiernos del PSOE".

"Nuestra intención es seguir haciendo lo mismo, pero haremos lo que estimemos que es mejor y, evidentemente, si las organizaciones no quieren que los acompañemos ese día, pues no estaremos, pero nuestra intención, nuestras ganas y nuestro corazón nos pide estar allí", ha zanjado.