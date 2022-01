PP Murcia critica que el Plan de Vivienda de Sánchez "fulmina" las ayudas para construir viviendas destinadas a alquiler

MURCIA, 29 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular de la Región de Murcia ha denunciado que el Plan de Vivienda de Sánchez "fulmina" las ayudas para la construcción de viviendas destinadas al alquiler "que tan buenos resultados están ofreciendo".

Esta denuncia la han hecho pública el secretario ejecutivo de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda del PPRM, José Francisco Lajara y la presidenta del PP en Las Torres de Cotillas, Yolanda Muñoz, quienes han visitado una promoción de viviendas destinadas al alquiler en Las Torres de Cotillas, junto con la portavoz del PPRM, Miriam Guardiola, el diputado del PP Miguel Ángel Miralles, la secretaria ejecutiva de Organización del PPRM, Sonia Carrillo, el presidente de NNGG Región de Murcia, Antonio Landáburu, y concejales del PP del municipio.

Lajara ha asegurado que "con este tipo de promoción que se está construyendo en Las Torres de Cotillas se ofrece una solución real al problema de acceso a la vivienda porque se construyen inmuebles destinados al alquiler a precios asequibles", lo que promueve que "los precios se contengan de forma natural porque se amplía el parque inmobiliario destinado al alquiler".

En la Región de Murcia, tal y como ha explicado el responsable de Infraestructuras del PPRM, "el año pasado se concedieron ayudas hasta la construcción de 242 viviendas, y se están analizando las solicitudes de 78 viviendas más que optan a una subvención de 1,6 millones".

"El Plan intervencionista de PSOE-PODEMOS no tiene en cuenta los problemas reales de la población a la hora de acceder a una vivienda y da la espalda a este tipo de iniciativas con las que se soluciona el principal problema, la falta de viviendas", ha remarcado Lajara.

"Desde el PP no estamos de acuerdo en limitar los precios al alquiler porque no funciona y hará que los propietarios no quieran alquilar sus inmuebles", ha insistido Lajara, quien ha remarcado que "el Gobierno del PP apuesta de manera clara por aumentar el número de viviendas en alquiler para que bajen los precios".

Durante la visita, ha asegurado que "la política en materia de vivienda del Gobierno de López Miras es una fórmula de éxito, son medidas de libertad frente al intervencionismo de Pedro Sánchez".

"En la Región de Murcia se incentiva la oferta de viviendas, se ofrece ayudas directas al alquiler y se avala la compra de vivienda a los jóvenes de menos de 35 años, de la que ya se han beneficiado 63 personas y un centenar está en estudio", ha matizado el 'popular'.

"Los números son claros y esto es lo que funciona: se han abonado 5,5 millones para ayudas al alquiler, una nueva convocatoria de 6 millones de euros para ayudar a jóvenes que quieran vivir de alquiler, y además se ha impulsado un nuevo modelo de vivienda protegida impulsando la construcción de 134 hogares", ha remarcado.

Además, en cuanto a la política de vivienda joven del Gobierno de España, ha asegurado que "mucho anuncio y autobombo, pero luego es un fiasco que se suma a la larga lista de patinazos del PSOE".

"Sánchez sigue parcheando la política de vivienda con un 'bonoparche' que tiene un escaso alcance y que no soluciona nada", ha aseverado el responsable de Vivienda del PPRM. Al respecto, ha remarcado que "este bono alquiler que pretende vender el PSOE como tabla de salvación a los jóvenes, no es nada nuevo que no esté haciendo en el Gobierno de la Región de Murcia desde hace tiempo".

Por su parte, la presidenta del PP de Las Torres de Cotillas, Yolanda Muñoz, ha resaltado que "con esta construcción de viviendas se amplía el parque inmobiliario de nuestro municipio, ayudando a las familias a encontrar un hogar", si bien ha criticado que "Pedro Sánchez y su política intervencionista pretenden que estos proyectos que tan buenos resultados están dando porque, además generan empleo y mueven la economía local, no puedan seguir llevándose a cabo".

"Estas viviendas ayudarán a todas las familias que lo necesiten durante un mínimo de 25 años, especialmente dirigida a las que más lo necesitan: familias monoparentales, numerosas, con personas con discapacidad a cargo, o víctimas de violencia de género", ha apuntado Muñoz.

"Pero más lamentable es que a día de hoy no ha habido ningún pronunciamiento público de alcalde socialista de Las Torres, quien sigue agachando la cabeza ante su jefe de filas Pedro Sánchez, y antepone el interés de su partido, al de los vecinos de Las Torres", ha señalado Yolanda Muñoz. "Esto no es lo que se merecen nuestros vecinos", ha apostillado.