PP Murcia ofrece a Vox cargos institucionales designados por Asamblea pero los de Abascal "quieren repetir elecciones"

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, señala que han intentado "reconducir" el diálogo, pero Vox "se ha negado"

CARTAGENA (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

El PP ofrece a Vox entrar en la Mesa de la Asamblea Regional, la designación del senador autonómico que correspondería designar al PP, además de otros cargos institucionales designados por la Asamblea Regional. Sin embargo, los 'populares' consideran que el partido de Abascal "no tiene la mano tendida y tiene claro que quiere llevar a la Región a unas nuevas elecciones".

Así lo ha asegurado en rueda de prensa el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, que ha reiterado que aunque han intentado "reconducir" el diálogo con la formación de Abascal y citarles a una nueva reunión, "Vox se ha negado. Estamos disponibles a mantener una reunión esta misma tarde si fuera necesario", ha añadido.

En ese sentido, ha comentado que este lunes se pusieron en contacto con Vox para retomar las negociaciones, desbloquear la situación y facilitar la investidura de López Miras para evitar una repetición electoral.

"Contactamos con Vox por los mismos medios que otras veces, llamé al portavoz adjunto Rubén Martínez y tras hablar por teléfono y contactar por mensaje, cerramos una reunión para hoy a las 11.30 horas en la Asamblea. Una reunión que después de ser confirmada, fue anulada por Vox", ha expuesto.

Desde VOX se enrocan en negociar entrar en el Consejo de Gobierno, mientras que desde el PP no contemplan esta posibilidad. Para Segado, "no es serio" que utilicen "excusas superficiales para encubrir el verdadero motivo por el que no han atendido el ofrecimiento que les hemos hecho", ha dicho en alusión al rechazo de Vox de reunirse este miércoles y seguir negociando.

Asimismo, Segado ha recordado que Vox justificó el bloqueo a la negociación en primera instancia porque se quedaron fuera de la Mesa de la Asamblea.

"Nuestra propuesta incluye su entrada en la Mesa de la Asamblea, que ellos designen el senador autonómico que corresponde designar al PP y otros cargos institucionales designados desde la Asamblea, pero no han querido escucharlo", ha dicho recordando que en la Región solo es necesario la abstención de Vox para investir presidente a López Miras, no un voto afirmativo, como en otras comunidades autónomas.

El PP no comprende por qué en la Región no se pueden reproducir acuerdos como el de Baleares, "el bloqueo de Vox aquí es un sinsentido, es un bloqueo al diálogo y a la negociación y a un Gobierno legítimo emanado de las urnas. Queremos sentarnos a hablar y poner encima de la mesa alternativas", ha añadido el diputado autonómico.

Asimismo, desde el PP reiteran que su postura a negociar "es clara", pero que también exigen respeto a sus votantes. "Estamos dispuestos a llegar a acuerdos lógicos de acuerdo al resultado electoral", ha dicho reiterando que el PP está dispuesto a llegar a acuerdos, pero "en lo que entendemos que pueda ser razonable".

Por último, ha advertido que para ellos el Mar Menor "no es moneda de cambio" en la negociación y que confía en que Vox "reflexione y nos sentemos a hablar", ha dicho insistiendo en que la base de toda negociación es el diálogo.

La fecha máxima para conseguir la investidura de Fernando López Miras expira el 7 de septiembre. De no lograrse, la presidenta de la Asamblea deberá disolver la Cámara y se convocarán nuevas elecciones.