PP Murcia: "Que Hugo Morán no engañe a los ciudadanos de la Región: la desalación no es la solución"

MURCIA, 20 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Partido Popular en la Región de Murcia (PPRM), Miriam Guardiola, ha instado este miércoles al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, a que "no engañe a los ciudadanos" de esta comunidad autónoma porque "la desalación no es la solución", según han informado fuentes del partido en un comunicado.

Guardiola ha reaccionado así a las declaraciones realizadas por Morán este martes en Molina de Segura (Murcia), en las que aseguró que "no se producirán restricciones a corto, medio o largo plazo debido a la anticipación que ha llevado a cabo la desalación".

Para la portavoz 'popular', "el problema del agua y de la sequía no se resuelve con desaladoras", sino que "se soluciona no tocando el trasvase Tajo-Segura". A su juicio, "estamos ante una nueva ocurrencia del Ministerio, que además no viene recogida en la planificación hidrológica actual, ni va a estar para 2027".

Ha incidido en que el Plan del Segura "recoge problemas pero no soluciones", ya que "no ofrece garantías ante el déficit hídrico de 400 hm3 previsto para 2027", al tiempo que ha afirmado que "el Gobierno de Sánchez solo ve en la desalación la solución al problema del déficit, pero no resulta verosímil a la vista de las experiencias de los últimos años".

"Además, las tarifas no son unificadas y cambian según la planta", ha apuntado la portavoz del PP en la Región, quien ha añadido al respecto que "las infraestructuras tampoco han sido planificadas, y se va ampliando la red de suministro a petición de posibles usuarios, extendiendo las conducciones desde la costa con bombeos hacia el interior, en lo que sería un trasvase invertido".

"Por tanto, no parece viable que este Plan vaya a resolver los problemas existentes, más bien parece ser una nueva excusa para avanzar en el cierre del Trasvase tras más de 43 años", ha incidido Guardiola.

Asimismo, ha aseverado que "estamos ante una nueva demostración de que el Gobierno de Sánchez pretende imponernos una desalación cara y contaminante en sustitución del trasvase que atacan", para insistir, a continuación, en que "resulta curioso que las únicas alternativas al trasvase y al cierre de los acuíferos que plantea un Gobierno de Sánchez que tanto presume de ecologismo y conciencia 'verde' sea la de las grandes plantas desaladoras, que conllevan un caro peaje medioambiental y un ingente consumo energético".

"A la hora de la verdad, el Gobierno de Sánchez siempre termina mostrando su carácter sectario, su fanatismo ideológico en contra de los trasvases y su obsesión por castigar a la Región de Murcia y a todo el Levante español", ha concluido Guardiola.