El PP de Navarra celebrará su congreso regional el próximo 4 de diciembre y Ana Beltrán no se presentará a la reelección

Beltrán, que fue 'número tres' de la Ejecutiva de Casado, asegura que es momento de una nueva etapa y liderazgo para dar "impulso al PPN"

PAMPLONA, 28 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Partido Popular de Navarra (PPN), Ana Beltrán, ha anunciado que el 4 de diciembre tendrá lugar el octavo Congreso del Partido Popular de Navarra (PPN), en el que se establecerá la nueva dirección del partido, a la que no tiene previsto presentarse.

Así lo ha manifestado este viernes, en una rueda de prensa en la que ha explicado que los plazos para la presentación de candidaturas se fijarán en la junta directiva regional que tendrá lugar el miércoles 2 de noviembre, en la que se aprobará el comité organizador del congreso. Los componentes de dicho comité serán los encargados de dirigir el partido hasta el día de celebración del congreso.

Beltrán ha subrayado que la decisión de no presentarse a la reelección, que en su momento trasladó a la dirección del partido, la adoptó "hace mucho tiempo". Tras considerar que "ha llegado el momento de dar paso a un nuevo liderazgo", Beltrán ha querido dar las gracias a los afiliados y al equipo de dirección, al comité ejecutivo y a la junta directiva del PPN, "que han estado siempre conmigo en los momentos fáciles y en los momentos difíciles".

"ES EL MOMENTO DE COGER UN NUEVO IMPULSO"

"Es el momento de coger un nuevo impulso porque el partido es muy relevante para Navarra. Es imprescindible para poder sacar al socialismo nacionalista que tenemos ahora mismo en el Gobierno, para plantar cara a ese nacionalismo, que ya lleva demasiado tiempo en el poder. Somos el partido más grande de España y aquí en Navarra tenemos que seguir siendo un partido unido, un partido fuerte, tenemos mucho trabajo por delante para dar a los navarros lo que se merecen en lo económico, en lo social, en lo político", ha reivindicado.

Beltrán ha apostado por "que esta tierra vuelva a ser pionera en inversión, en creación de empleo, como siempre lo ha sido, y poder conseguir que dejen de una vez de estar los nacionalistas presionando en las decisiones de este Gobierno".

En respuesta a los medios de comunicación sobre cuándo se va a saber el futuro de la coalición Navarra Suma, la 'popular' ha señalado que "las conversaciones para el futuro electoral se harán cuando se consideren oportunas".

En cuanto a su trayectoria a partir de ahora, Beltrán ha respondido que no deja la política y que sigue siendo diputada. "Estaré allá donde la dirección del Partido Popular decida que esté, siempre trabajando para mi partido y fundamentalmente para conseguir sacar a Sánchez de la Moncloa y que Alberto Núñez Feijóo sea el próximo presidente de todos los españoles", ha afirmado Beltrán, tras añadir que siempre estará "pendiente" de Navarra. Preguntada por sus posibles sucesores en el cargo, Beltrán ha contestado que "esa es una elección que tienen que hacer los afiliados del partido".

Como balance de su trayectoria como presidenta del PPN, ha señalado que su "bagaje de servicio fue unir al centro derecha en las pasadas elecciones forales y a hacer crecer este partido". Beltrán, que comenzó durante la pasada legislatura de Uxue Barkos, ha relatado que intentó "hacer una oposición diferente a cómo se hacía habitualmente".

"No fue una legislatura fácil, y siempre he recibido el apoyo de muchísima gente. Habrá otros a los que no les habrá gustado nada, obviamente, pero no es una despedida de la política. Es una despedida y un agradecimiento por el gran honor que ha sido para mí ser la presidenta de este partido", ha manifestado. También ha considerado que la coalición Navarra Suma ha sido "un éxito" y ha dado "buenos resultados".

BELTRÁN FUE VICESECRETARIA DE ORGANIZACIÓN

Preguntada sobre si su decisión de no presentarse a la reelección está relacionada con el relevo de Pablo Casado por Feijóo, la 'popular' ha respondido que "la dirección nacional del partido, con Feijóo a la cabeza, me ha trasladado siempre todo su apoyo".

Beltrán, que fue 'número tres' del PP en la dirección de Casado al frente del área de Organización, ha insistido en que ha sido un "gran honor servir al Partido Popular de Navarra como su presidenta".

"Gracias, de corazón, a los navarros y a los afiliados que siempre confiaron en mi. Es momento de una nueva etapa, un nuevo liderazgo y un nuevo equipo para dar impulso al Partido Popular de Navarra", ha manifestado después en redes sociales.