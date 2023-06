El PP Navarra pide a Chivite que diga antes del 23J "si va a aceptar los votos de Bildu

PAMPLONA, 27 (EUROPA PRESS)

El PPN ha trasladado al presidente el Parlamento foral, Unai Hualde, que no apoyarán en Navarra "a ningún gobierno en el que estén las fuerzas que han configurado este Gobierno -PSN, Geroa Bai y Contigo Navarra- y muchos menos que se permita que esté EH Bildu", y ha afirmado que "lo primero que tiene que hacer María Chivite es decirnos si va a aceptar los votos de Bildu y si lo va a hacer, que nos lo diga antes del 23 de julio para que los navarros vayamos a votar en conciencia".

Así lo han trasladado el presidente del PPN, Javier García, y la secretaria general del partido en Navarra, Amelia Salanueva, en la ronda de contactos que Hualde ha comenzado este martes con los grupos políticos para estudiar la posibilidad de proponer una candidatura a la Presidencia del Gobierno foral. Tras reunirse con Vox y con Contigo Navarra, ha tenido lugar la reunión con el PPN en el despacho de Hualde y que ha durado unos 20 minutos.

García ha criticado que "tanto el PSN, como Geroa, como Contigo, con esta teatralización, están demorando un acuerdo que sabemos que se va a producir tras las elecciones del día 23". "El 'Sanchismo' sigue por el mismo camino de los pactos indecentes que ha hecho hasta la fecha, lo hará en Navarra y a nivel nacional después del 23 de julio", ha añadido.

Se ha preguntado así "cuánto tiempo nos van a tener a los navarros a asistir como público a este bochornoso sainete de reparto de competencias, a este bochonorso hablar de mecanismos de control, de tirarse los trastos a la cabeza". "Está siendo un espectáculo lamentable", ha dicho, para añadir que tras ello "veremos cómo termina, con ese acuerdo en el que participará EH Bildu a partir del 23 de julio".

A su juicio, "los navarros tenemos una gran oportunidad para que Sánchez se entere de que no queremos que siga en la Moncloa, el 23 de julio se abre una oportunidad para Navarra, para España; es muy importante recordar que la única manera que existe para que acabe el tiempo de Sánchez es Núñez Feijóo, es el PP".

García ha añadido que "la única alternativa real y útil para sacar a Sánchez de la Moncloa es Núñez Feijóo". "Nadie duda de que vamos a ser el partido más votado y vamos a sacar a Sánchez de la Moncloa. Los navarros no necesitan intermediarios, quieren un cambio de Gobierno y no deben fiarse de cualquier otro partido que pueda no comprometerse con España, con Navarra. No nos jugamos solo una investidura, sino un proyecto de país", ha expuesto.

El líder 'popular' ha concluido que "estamos tranquilos, ilusionados ante la ola de cambio que viene en el próximo Gobierno de España". "En paralelo lamentablemente vemos lo que está pasando en Navarra, vemos a un PSN que está en los brazos de EH Bildu", ha indicado.