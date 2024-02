PP navarro dice que ya avisaron que la transferencia de Tráfico "supondría una modificación del Amejoramiento"

PAMPLONA, 19 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular de Navarra (PPN) ha advertido este lunes, después de que el Tribunal Supremo haya anulado el traspaso de la competencia de Tráfico a la Comunidad foral, de que "ya avisamos de que la transferencia de la plena exclusividad de Tráfico supondría una modificación del Amejoramiento".

En una nota, el presidente del PPN, Javier García, ha señalado que "si no hay un convenio entre Navarra y el Gobierno de España que modifique la LORAFNA no puede acordarse la privación a la Guardia Civil de las funciones que ahora realiza en materia de tráfico". "Y eso solo puede hacerse mediante una Ley Orgánica, no mediante Real Decreto. Las formas en Derecho son tan importantes como el fondo", han explicado desde el PPN.

"Si la señora Chivite y sus socios nacionalistas quieren el traspaso de la competencia de Tráfico, lo que tendrían que hacer es hacerlo por el procedimiento legislativo establecido, no saltándose pasos que le resten seguridad y legalidad", ha defendido García, quien ha añadido que "esto que exigimos al Gobierno es una consecuencia del derecho de participación de los ciudadanos en algo que les afecta". "Es inaceptable que el Gobierno piense que puede faltar a la transparencia pactando fuera del procedimiento establecido la entrada en vigor de una reforma de este calado", ha concluido.