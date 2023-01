El PP niega que Ayuso rechace que gobierne la lista más votada y dice que su opción de segunda vuelta va en esta línea

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha asegurado este martes que no ha escuchado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, decir que no comparte la propuesta del partido para que gobierne la lista más votada en los ayuntamientos y ha apuntado que el planteamiento de la madrileña para llevar a cabo una segunda vuelta va en esta línea.

Díaz Ayuso reconoció ayer --cuando presentó Núñez Feijóo su plan de calidad institucional-- que no ve "mal" que no gobierne la lista más votada deslizando que se podría estudiar, por ejemplo, llevar a cabo una segunda vuelta.

"Yo no he escuchado eso a Isabel Díaz Ayuso, que no la comparta", ha asegurado la secretaria general en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, en la que ha hecho hincapié en que "es un planteamiento que ha hecho el presidente del partido y que, además, es compartido en el PP".

En concreto, sobre buscar opciones como la que ha planteado la presidenta madrileña, ha apuntado que ahora mismo están hablando de una propuesta en "términos generales". Eso sí, ha destacado que esta idea de la segunda vuelta "va en el sentido de la lista más votada".

Respecto a si el plan de Feijóo queda restringido a municipios, Gamarra ha explicado que se trata de un compromiso en sentido amplio que empieza por los ayuntamientos, pero que "tiene vocación de plantear que la lista más votada sea quien gobierne en las distintas instituciones".

"Estamos en un momento en el que los españoles están preocupados por el deterioro institucional en el que nos ha introducido Pedro Sánchez con esos gobierno en los cuales las minorías y, en este caso, no solo las minorías, sino también aquellos que no creen en España y quiere romperla son los que mandan", ha añadido a renglón seguido.

Ante esto, ha indicado Gamarra, plantean esta iniciativa que busca que la lista más votada sea quien gobierne en ese camino, "que parece el correcto", ha añadido. "Entiendo que a Sánchez no le guste porque sabe que va a perder las próximas elecciones generales y solo piensa en fortalecer al máximo a todos los que son sus socios y aliados para sumar con ellos", ha enfatizado.

Preguntada acerca de si en el caso de que en Madrid se repita el escenario de las anteriores elecciones --pacto Cs y PP-- Almeida tendría que dar un paso atrás, Gamarra ha aclarado que se trata de un planteamiento que debe partir de un acuerdo de partidos y eso conlleva que "algunas veces te pueda beneficiar y otras aparentemente te pueda perjudicar". "Pero son unas reglas del juego que la sociedad española le parecen sensatas y las apoya", ha zanjado.