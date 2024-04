El PP se opone a los peajes al ser "una medida regresiva y que se ceba con quienes tienen más dificultades"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular ha trasladado este miércoles su oposición a los peajes, después de que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, haya afirmado que España tiene una reflexión pendiente sobre cómo financia sus carreteras, si mediante impuestos (como ahora) o mediante peajes.

Fuentes del PP han asegurado que el principal partido de la oposición se va a seguir oponiendo a una medida que considera "profundamente regresiva y que se ceba con quienes tienen más dificultades para llegar a fin de mes".

"Con su intención de meter peajes en las autovías, tal y como ha esbozado el ministro Óscar Puente, el Gobierno evidencia una vez más que solo sabe mentir y hacer todo aquello que negaba en campaña", han criticado desde la formación que dirige Alberto Núñez Feijóo.

Así, el PP ha denunciado que el Gobierno busca incrementar sus ingresos con los peajes en las carreteras que pagarán los ciudadanos "sin atender al nivel de renta y lo hace en un momento récord de recaudación".

Óscar Puente, ha tendido esta mañana la mano al PP para lograr un consenso en la tramitación de la Ley de Movilidad Sostenible, cuya aprobación tiene que formalizarse antes de fin de año para recibir un nuevo pago de los fondos europeos.

"Es un proyecto que va a requerir de la aportación de todos y de amplios consensos. A mí me gustaría que esta ley saliera adelante, como mínimo, con el apoyo de los dos grandes partidos de este país. Y creo es posible, no solo deseable, sino que es posible", ha señalado en el foro 'Wake Up! Spain' de 'El Español'.

Preguntado por el debate sobre el pago por uso en las autovías, el ministro ha asegurado que España tiene una reflexión pendiente sobre cómo financia sus carreteras, si mediante impuestos (como ahora) o mediante peajes.

"Las carreteras no son gratis, o bien se pagan a través de sus usuarios o bien se pagan a través de los impuestos de todos. Tendremos que tomar una decisión e invito a las formaciones políticas a que reflexionemos con responsabilidad", ha señalado.

El ministro ha advertido de que si la elección es pagarlas con impuestos, se seguirán dando situaciones "no muy justas", como que un camión que viene de Alemania a su paso por los distintos países de la Unión Europea pague por usar las vías, pero cuando llega a España lo hace gratis.

Puente ha recordado que la política actual del Gobierno es retirar los peajes de todas las autopistas en las que están presentes a medida que van venciendo los contratos con las empresas encargadas de operarlas.

"Nosotros lo que estamos haciendo es ir a un sistema uniforme. Hemos ya liberalizado de peajes 1.000 de los 2.500 kilómetros de autopistas que nos encontramos cuando llegamos al gobierno en 2018 y cuando eso esté homogenizado, tendremos que tomar una decisión como país", ha concluido al respecto.

En un mensaje posterior en la red social 'X', el ministro ha rechazado que su intención con estas declaraciones sea reabrir ningún debate, reiterando que el Gobierno no se plantea la opción del pago por uso. "Para el pago por uso, sería deseable un pacto de país", indicaba en su mensaje.