El PP pedirá la dimisión del vicepresidente cántabro "si no contesta" a preguntas sobre la comida con el ministro Illa

SANTANDER, 17 (EUROPA PRESS)

El PP pedirá la destitución del vicepresidente regional y consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, Pablo Zuloaga (PSOE), "si no contesta" a las explicaciones que dé el próximo lunes, 21 de diciembre en el Pleno, sobre la comida que celebró con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en su reciente visita a Cantabria.

Así lo ha anunciado este jueves el portavoz parlamentario del PP, Íñigo Fernández, quien, en una rueda de prensa, ha criticado a Zuloaga por no haber dado, según ha dicho, ninguna "explicación o justificación" sobre esa comida o una "disculpa", más allá de enmarcar el catering que se sirvió en la Filmoteca en una "reunión de trabajo" y sostener que, como tal actividad laboral, no está incluida en las limitaciones referidas a la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados.

Fernández ha contradicho las explicaciones dadas hasta ahora por Zuloaga y ha defendido que la comida con Illa, celebrada el pasado 3 de diciembre, no puede ser considerada de trabajo y también ha señalado que, en ella, se "incumplieron todas las restricciones" puesto que, según ha dicho, en ella participaron once personas --cuando, según ha dicho, el máximo son 6-- y fue en un lugar cerrado.

Además, ha asegurado que, por lo que sabe, "no se comieron sandwiches o bocadillos" sino que fue "una comida en toda regla", con "mesa, mantel y cubiertos" y ha añadido además, que según su información, no solo participaron miembros del Gobierno.

Por todo ello, el PP ha criticado que, hasta ahora, Zuloaga siga, a su juicio, "insistiendo en el error" y considera que el también líder de los socialistas cántabros "tiene mucho que explicar" sobre dicha comida y le ha advertido que "no le van a permitir el silencio", que "no dé la cara" o que "pase de puntillas" sobre un asunto que, a juicio de los 'populares', "no es una anécdota" sino que es algo que tiene que ver con la "ejemplaridad".

"Quien dicta las normas, tiene que cumplirlas", ha aseverado Fernández, que ha recordado que mientras se celebró dicha comida, el interior de los locales de hostelería de Cantabria están cerrados.

Por ello, considera que lo hecho por Zuloaga y los participantes en esa comida, es una "ofensa" hacia los hosteleros y cree que las explicaciones que ha dado hasta ahora el vicepresidente son "un insulto a la inteligencia".

El PP planteará en el Pleno del próximo lunes a Zuloaga doce preguntas sobre dicha comida en la que le pide "explicaciones concretas" sobre cuestiones como, el número de participantes en la misma, qué consejería del Gobierno la organizó o si dispone la Filmoteca de licencia para celebrar ese tipo de eventos en sus instalaciones.

El vídeo del día Sánchez exige al PP que reconsidere su postura.

Además, los populares quieren que Zuloaga aclarte si los miembros del Gobierno regional "están exentos de someterse a las normas dictadas por la Dirección General de Salud Pública en relación al COVID-19 o qué dispoisción autoriza a los miembros del Ejecutivo "a no cumplirlas".

También los 'populares' quieren que se aporte la factura del cátering que se sirvió ya que, a su juicio, puede dar información sobre dicha comida, aunque esta cuestión no figura de forma explícita entre las preguntas que planteará al vicepresidente regional en el Pleno.

Fernández ha advertido que si Zuloaga no contesta a las cuestiones que le planteará, volverá a registrarlas cuantes veces lo considere para obtener una contestación y, además, el PP se sumará a la petición de los hosteleros, que ya pidieron el cese del vicepresidente regional por este asunto.