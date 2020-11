El PP pide a la Audiencia Nacional que agrupe a todas las acusaciones populares en una para el juicio de la caja B

Destaca que todas mantienen una "clara convergencia de intereses" y que su acumulación acelerará el proceso

El PP ha solicitado al tribunal de la Audiencia Nacional que juzgará a partir del 8 de febrero de 2021 el pago de la reforma de la sede nacional del partido con dinero de la presunta 'caja B' que agrupe a las seis acusaciones populares en una sola, ya que todas ellas presentan "una clara convergencia de intereses".

En un escrito con fecha del pasado 23 de noviembre, al que ha tenido acceso Europa Press, el PP explica que la causa acumula seis acusaciones populares con unas "posiciones y pretensiones más amplias" que las que sostienen la Fiscalía Anticorrupción y Abogacía del Estado.

Según dice, las acusaciones populares "persiguen los mismos hechos y las mismas personas, hasta el punto de que algunos de los escritos presentan una literalidad idéntica", concluyendo que el PP habría dejado de ingresar a Hacienda por el Impuesto de Sociedades en el ejercicio de 2008 la misma cantidad, la de "220.167,04 euros".

Por ello, el PP entiende que se da el requisito exigido por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo para que todas ellas "se unifiquen, en sus intervenciones en el procedimiento, bajo un solo letrado y procurador".

JUICIO QUE SE ALARGARÁ DURANTE 4 MESES

El tribunal formado por los magistrados José Antonio Mora Alarcón, Fernando Andreu y María Fernanda García Pérez prevén celebrar más de 40 sesiones que se prologarán hasta finales del mes de mayo de 2021.

En el banquillo se sentarán el extesorero del PP Luis Bárcenas, el exgerente 'popular' Cristóbal Páez, los socios de Unifica Gonzalo Urquijo y Belén García. También la empleada de esta empresa Laura Montero, ya que las acusaciones populares ejercen acusación contra ella, a diferencia de la Fiscalía y Abogacía del Estado.

Asimismo, el PP también estará presente en la vista oral en calidad de responsable civil subsidiario de los presuntos delitos que los demás acusados habrían cometido.

Ante este escenario, los 'populares' consideran que acumular las seis acusaciones populares en una sola permitirá que la "duración del pleito se viera reducido significativamente" y por tanto rebajar los "cuatro meses de pena de banquillo en un procedimiento con una relevancia mediática considerable".

Asimismo, el escrito firmado por el abogado Jesús Santos señala que, de este modo, en caso futuro de recurrir la sentencia que resulte, tan solo habría que tramitarse como mucho tres recursos de las acusaciones, en vez de ocho.

"En definitiva, el número de acusaciones populares, nada menos que seis, con idénticas pretensiones, contribuyen a dificultar el adecuado manejo de la causa, lo que generalmente redunda en un indeseable retraso en su tramitación", resume el PP.

SE REMITE AL ANTEPROYECTO DE LA NUEVA LECRIM

Para incidir en que no es necesario que durante la vista oral participen todas y cada una de las acusaciones populares, el PP afirma que la acusación popular "no defiende derechos propios, sino que coadyuva a la función pública de acusar". Por ello, "no está en juego su derecho fundamental a la tutela ni su derecho fundamental a la defensa, que es a su defensa", añade.

En esta línea, se remite al nuevo anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) aprobado recientemente por el Gobierno de Pedro Sánchez, que prevé una nueva articulación relativa a la acusación popular, excluyéndose para el ejercicio de la misma a las personas jurídicas públicas, los partidos políticos y los sindicatos.

AZNAR Y RAJOY, ENTRE LOS TESTIGOS

Parte de la expectación de este juicio llegará con las testificales, pues entre los comparecientes previstos están los expresidentes del Gobierno y ex líderes del PP José María Aznar y Mariano Rajoy, cuyas declaraciones han sido solicitadas por acusaciones populares y no por Anticorrupción.

En el caso de Aznar, será la primera vez que declare en la Audiencia Nacional para que explique qué sabe sobre la presunta contabilidad paralela de su partido. En cambio, Rajoy ya compareció ante este tribunal como testigo en el juicio por la primera época de la trama Gürtel.

También comparecerán los ex secretarios generales del PP Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes y María Dolores de Cospedal, así como el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, los exministros Federico Trillo, Jaume Matas y José María Michavila; y el expresidente del Senado Pío García Escudero, así como otros ex altos cargos del partido.