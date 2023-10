El PP pide una comisión de investigación a Tezanos en el Senado para analizar su gestión en el CIS y su "uso partidista"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El grupo parlamentario del PP en el Senado ha solicitado la creación de una comisión de investigación sobre la gestión de José Félix Tezanos al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y el "uso partidista" al "servicio del partido de Gobierno", en referencia al PSOE.

Según se recoge en el documento registrado ante el Senado, el PP justifica esta petición ante la "grave erosión" que se ha producido en la independencia y el prestigio de la institución y señala que examinará "cada uno de los estudios electorales del CIS" realizados bajo la presidencia de Tezanos. Cabe recordar que el Partido Popular tiene la mayoría absoluta en la Cámara Alta.

También se analizará hasta qué punto esas encuestas se realizan "no para sondear la opinión pública en cada momento, sino para orientar el voto de los ciudadanos en el sentido que interesa al que sirve Tezanos".

Defiende que desde su constitución, el CIS había construido un "enorme prestigio nacional e internacional" en el campo de la demoscopia y que "fue instrumento imprescindible" para que los diferentes Gobiernos, las Administraciones Públicas, empresas e incluso ciudadanos particulares "adoptaran decisiones basadas en un conocimiento certero" de la sociedad española.

Sin embargo, denuncia que desde la llegada de Tezanos a la presidencia del CIS en junio de 2018, este organismo "ha caído en el más absoluto desprestigio" en lo que a encuestas de intención de voto se refiere.

El PP reconoce que la demoscopia "no es una ciencia exacta" y que estos estudios pueden estar sujetos a "márgenes de error". "Pero lo que es incontestable es que los errores del CIS no tienen precedente. Desde que el señor Tezanos preside el CIS y decidió variar los criterios de elaboración de sus encuestas, estas no aciertan jamás, presentando desviaciones sobre los resultados electorales difíciles de justificar", ahonda el grupo parlamentario popular.

Además, denuncia que Tezanos es presidente de la Fundación Sistema, "ligada al PSOE", una responsabilidad que mantiene "a pesar de constituir una clara anomalía democrática", puesto que simultáneamente dirige una institución pública al servicio del interés general y "lanza panfletos y soflamas partidistas desde un órgano político".

En el patronato de esta fundación se encuentran también --según señala el PP-- el ministro de Presidencia en funciones, Félix Bolaños, de quien depende orgánicamente el CIS, el miembro del consejo editorial del CIS, Verónica Díaz Moreno, el antiguo jefe de gabinete de Tezanos, Óscar Iglesias, ahora funcionario del CIS en la Escala de Investigadores Científicos al "obtener la única plaza convocada"; o la directora del departamento de publicaciones y fomento de la investigación del CIS, Mª Rosario Sánchez Morales.