PP pide comparecer al consejero catalán de Interior por el ataque a 'S'ha acabat' en la UAB que analizará jurídicamente

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

El líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha pedido la comparecencia del conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, para explicar el ataque a la carpa informativa de S'ha acabat en la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB) este miércoles y ha anunciado que analizarán jurídicamente las responsabilidades que se pudieran derivar tanto del conseller como del rector de la universidad, Javier Lafuente.

En una intervención en el pleno del Parlament, Fernández ha mostrado su respaldo a la plataforma juvenil, a la que ha asegurado que no está sola y ha desvelado que se ha dirigido al conseller para que actuara contra el destrozo de la carpa y él "se ha negado".

"Cualquier persona que vea las imágenes y no sienta vergüenza o bien no es demócrata o no es decente o las dos a la vez. Señor Aragonès, apelo a su decencia. Es intolerable lo que está ocurriendo y usted lo sabe", ha zanjado en alocución al presidente de la Generalitat presente en el hemiciclo.