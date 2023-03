PP-A pide a Espadas que "sea transparente" y aclare los diputados socialistas andaluces relacionados con caso Mediador

SEVILLA, 1 (EUROPA PRESS)

El secretario general del Partido Popular de Andalucía, Antonio Repullo, ha reclamado este miércoles al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, que "sea transparente" para que dé cuenta de los parlamentarios socialistas andaluces que puedan estar relacionados con el llamado caso Mediador, una presunta trama de corrupción que encabezaría el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo.

En declaraciones a los medios de comunicación, Repullo ha apuntado a las noticias vinculadas con este caso, del que ha reseñado que "también salpica al PSOE de Andalucía" por cuanto ha esgrimido la relación de diputados socialistas andaluces con "esa gran trama de corrupción llamada Mediador".

"Que nos diga que sabía", ha sostenido Repullo, en referencia al PSOE como organización, mientras que al líder de los socialistas andaluces le ha planteado que "no pasa absolutamente nada por decir, si es lo que hay, que hay diputados socialistas que son unos corruptos".

"Que no intente tapar la corrupción en este país, para que estos corruptos no sean condenados eventualmente a penas inferiores", ha sostenido Repullo sobre el comportamiento de los socialistas andaluces como organización, al que ha reclamado "que tomen las medidas adecuadas, que sean transparentes con la sociedad, algo que no hicieron con el caso ERE, que lo sean ahora".