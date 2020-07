El PP pide explicaciones al Gobierno al admitir que no existió un comité de expertos para desescalada: "Una mentira más"

Gamarra dice que el PP reclamaba desde mayo los nombres de esos expertos porque que los españoles "tienen derecho a saber la verdad"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Política Social del PP, Cuca Gamarra, ha exigido explicaciones este miércoles al Gobierno que lidera Pedro Sánchez después de que haya reconocido que nunca existió un comité de expertos para la desescalada, un órgano cuya composición reclamaba el Partido Popular desde el pasado 8 de mayo. "Denunciamos una mentira más", ha declarado a Europa Press.

Así se ha pronunciado después de que el Ministerio de Sanidad negara al Consejo de Transparencia que existiera un comité de expertos encargado de decidir qué territorios iban avanzando en la desescalada del confinamiento cuando este organismo, a raíz de una denuncia, le preguntó si se ajustaba a la ley su negativa a hacer públicos los nombres de las personas que asesoraban en ese proceso.

Tras la negativa del Gobierno a enviarle los nombres de las personas que componían ese comité científico, el PP alegó ante el Defensor del Pueblo que al ocultar los nombres de estos expertos, el Gobierno contravenía el mandato no sólo de la Ley de Transparencia y Bueno Gobierno, sino también de la Ley General de Salud Pública.

En su respuesta a los 'populares', a la que ha tenido acceso Europa Press, el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, detalla que ante ese eventual incumplimiento de la Ley de Transparencia, se dirigió al consejo encargado de su aplicación para solicitarle información al respecto. Y es ahí donde el Gobierno reconoce en una respuesta oficial que ese comité de expertos no se creó.

EL PP SOLICITA ESOS NOMBRES DESDE MAYO

En declaraciones a Europa Press, Gamarra ha afirmado que se trata de "una mentira más" de un Gobierno que, a su juicio, "ha hecho de la mentira a los españoles el instrumento para tapar su ineficacia e incompetencia a la hora de gestionar el Covid-19".

"Tras la mentira constante con los datos oficiales de fallecidos que facilita el Ministerio de Sanidad, que sigue si reconocer como víctimas a aquellos que no pudieron acceder a un test o cuyos resultados no llegaron antes de su fallecimiento, se suma el habernos mentido a los españoles afirmando la existencia de un comité de expertos para la desescalada que ahora niegan", ha enfatizado.

Tras asegurar que el PP seguirá defendiendo a los españoles y "exigiendo la verdad", ha recordado que desde el pasado 8 de mayo su partido viene reclamando que se hicieran públicos los nombres de los expertos en cuyas manos estaba la desescalada porque los españoles "tienen derecho a saber la verdad y les amparan las leyes para ello".

CASADO: "AHORA NO HAY COMITÉ DE EXPERTOS"

En este sentido, la responsable de Política Social del PP ha asegurado que los españoles "no merecen un gobierno que les mienta" y ha avanzado que su partido exigirá explicaciones al ministro de Sanidad, Salvado Illa, en la comisión de Sanidad del Congreso."Frente a la mentira, estará el trabajo y el rigor del PP para destaparla. Queremos eficacia y solo desde la verdad se puede tener", ha afirmado.

El propio líder del PP, Pablo Casado, ha echado en cara al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que ahora el Gobierno reconozca que no existe ese comité de expertos. "Y ahora no hay expertos. Ahora no hay comité de expertos. Los que se negaban a decir sus nombres", ha denunciado durante su intervención en el Pleno del Congreso sobre los fondos de reconstrucción europeos.