PP pide explicaciones a Sánchez por dar "plenos poderes" a Elena Sánchez en RTVE y PSOE les acusa de "manipular"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular ha pedido explicaciones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por otorgar "plenos poderes" a la actual presidenta interina de RTVE, Elena Sánchez, sobre "todos los ámbitos que tiene limitados por ser interina y no haber pasado por el Congreso", mientras los socialistas han acusado a los populares de "manipular" los medios de comunicación.

"El Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros reformar unilateralmente los estatutos sociales de RTVE para otorgar a su presidenta interina unos plenos poderes sobre todos aquellos ámbitos que tiene limitados por ser interina y no haber pasado por está Cámara", ha advertido este martes el diputado del Grupo Parlamentario Popular Eduardo Carazo Hermoso durante su intervención en el debate de la propuesta de ley para reformar la radio, la televisión y el servicio público de noticias de titularidad estatal, presentada por Ciudadanos.

En este sentido, el popular ha criticado que el Gobierno "va a dar plenos poderes a una persona que no ha pasado el control parlamentario, usurpando y devaluando una vez más el papel del Congreso".

Elena Sánchez fue elegida hace una semana presidenta interina del Consejo de Administración de RTVE, en sustitución de José Manuel Pérez Tornero, que anunció su dimisión un día antes por entender que no se daban las condiciones de gobernabiliad de la entidad ni las circunstancia para hacer viable su proyecto. La elección salió adelante con los votos a favor de cinco de los nueve consejeros, según informó la corporación.

"Es un hecho muy grave que el Gobierno debe explicar, el objetivo es conseguir el control absoluto de la televisión de todo. El PP seguirá ejerciendo el papel democrático de control de RTVE y haciendo propuestas para mejorar nuestra radio y televisión pública", ha sentenciado Carazo Hermoso.

Para el diputado del PP, la elección "fruto del acuerdo" en el Congreso de Pérez Tornero "ponía fin a la etapa negra de la Administradora única Rosa María Mateo, que llevó a RTVE a sus cotas más altas de manipulación e intervención del Gobierno y a las más bajas de credibilidad y de audiencia".

En este punto, ha advertido de que, "tan solo" un año y medio después de la elección de un nuevo presidente de RTVE, Sánchez "fuerza la dimisión" de Pérez Tornero para "intensificar el control sobre la radio televisión pública".

"Con este nuevo asalto a RTVE los españoles saben ya que Sánchez ni es sincero cuando habla de pactos ni quiere instituciones independientes y que prefiere contentar a sus socios radicales antes que a la mayoría moderada de los ciudadanos", ha afirmado.

Aunque ha asegurado que no duda "del carácter democrático" del PSOE, Carazo Hermoso ha matizado que Sánchez "está siendo muy irresponsable arrasando el prestigio de las instituciones para mantenerse en el poder". "Debatimos sobre la reforma de la ley de RTVE pero deberíamos empezar por exigir el cumplimiento de la legislación en vigor que habla de su independencia funcional del Gobierno", ha apostillado.

EL PSOE CALIFICA DE "DESCARO" LAS AFIRMACIONES DEL PP

Ante estas declaraciones, la diputada del Grupo Parlamentario Socialista María Tamara Laya Rodríguez ha subrayado que estas afirmaciones de la derecha "solo se pueden definir como descaro", acusando a los populares de "manipular" la información de los medios de comunicación.

Así las cosas, ha recordado que los socialistas, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, hicieron una RTVE "semejante a lo que debe ser un servicio público de televisión en una sociedad democrática, obligando al consenso entre las fuerzas mayoritarias".

"El PP habla de asalto y fue llegar ustedes al Gobierno con Rajoy y cambiar la ley, aprobaron una reforma legal para nombrar con los únicos votos de sus parlamentarios al presidente de RTVE y a los miembros del Consejo de Administración. Así volvió a utilizar en su beneficio la radio y televisión pública, siempre que han estado los populares en el poder han hecho lo mismo", ha reprochado la diputada del PSOE.

De esta etapa con el PP en el Gobierno, Laya Rodríguez ha denunciado la "manipulación de la información" con Alfredo Urdaci al frente de los informativos, o cuando Europa "pidió explicaciones" al Ejecutivo del PP sobre la "manifpulación" en sus informativos.

Asimismo, ha alertado de que "hicieron una reforma para convertir Telemadrid en una televisión al servicio de Ayuso", que, en sus palabras, "ha tenido tanta opacidad" que el PSOE la ha recurrido ante el Tribunal Constitucional "y se ha admitido a trámite".

En referencia a la televisión pública gallega, "la de Feijóo", ha añadido que los trabajadores de la televisión pública "protestan acusando al gobierno autonómico de manipulación". "Al PP no le gusta lo público, le gusta la privatización, porque gobiernan para el 1% de la población, para sus amigos, y nosotros para la clase media y trabajadora", ha comentado.

UNA LEY CONTRA EL "REPARTO DE SILLONES" EN LOS MEDIOS PÚBLICOS

Para defender la proposición de ley para habilitar un concurso de méritos para elegir al Consejo de Administración de RTVE, el diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos ha propuesto "blindar" a los medios públicos "contra las injerencias de los partidos políticos" y el "reparto de sillones".

Precisamente, ha atacado al PSOE y al PP por "poner amiguetes en todos los sitios" e "históricamente haber negociado para repartirse RTVE", ante lo que ha defendido que "no es casualidad que en los programas se defienda a unos partidos y nunca a otros". La actual ley deja la última palabra a las Cortes, que deben aprobar el nombramiento de consejeros por mayoría de dos tercios o, en su defecto, mayoría absoluta pero con la firma de la mitad más uno de los grupos parlamentarios.

El diputado de la formación naranja considera que a Pérez Tornero le "retiran el apoyo y no le queda otra que dimitir" porque "empezó a hacer cosas que a Podemos no le gustaban y a Sánchez le hicieron algunas preguntas en alguna entrevista que no le hicieron mucha gracia". "Con la destitución encubierta de Pérez Tornero vivimos le enésima puñalada de la clase política a RTVE, pero esto no empezó la semana pasada", ha precisado.

VOX CRITICA A PP, PSOE, PNV Y PODEMOS POR "METER SUS SUCIAS MANOS"

En el turno de fijación de posiciones, el diputado del Grupo Parlamentario Vox Víctor Sánchez del Real, que ha mostrado su apoyo al proyecto de ley presentado por Ciudadanos, ha criticado a PP, PSOE, PNV y Podemos por acordar "meter sus sucias manos" en RTVE "mientras gritaban independencia y encima les ha salido rana".

Por ello, el diputado de Vox ha pedido cambiar la Comisión de Control de RTVE a la Comisión de Control de los Medios Públicos "esta misma tarde": "Coste 0 para empezar a aplicar el mandato constitucional de que todos los medios públicos se deban a este Parlamento para dar función de servicio público y de verdad controlar que sirven a los españoles".

Por su parte, el diputado del Grupo Unidas Podemos Joan Mena Arca ha advertido de que España "está harta de las manipulaciones cuando las derechas controlan los medios de comunicación" y ha acusado a "las tres derechas" de tener ya "grandes medios de comunicación que responden a sus intereses de clase y de partido".

Desde el Grupo Parlamentario Republicano, el diputado Gerard Álvarez i García se ha preguntado si los medios privados "influyen en la televisión pública" y ha incidido en que los medios de comunicación públicos "deberían estar lejos de toda esta política sectaria". "Pérez Tornero, puesto en el cargo por diferentes fuerzas políticas y forzado a dimitir por las mismas fuerzas políticas, es de risa", ha manifestado.

La proposición de ley presentada por Ciudadanos ha sido rechazada por 173 votos en contra, 67 a favor (Vox, PdeCAT, Cs, UPN, Foro Asturias y PRC) y 101 abstenciones (PP, Junts, Más País, EH Bildu y Teruel Existe).