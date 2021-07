PP pide a Garzón que dimita tras la desautorización de Sánchez y ve al Gobierno en descomposición y tiempo de descuento

Montesinos cree que "los españoles le van a enseñar a Sánchez la puerta de salida de Moncloa" y le pide que convoque elecciones

BILBAO, 9 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha afirmado que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, debería dimitir "hoy mismo", tras la "desautorización" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el consumo de la carne, aunque cree que el propio presidente, "se desautorizó a sí mismo" porque también defendió esa postura en la presentación de la Agenda 2050. A su juicio, se está ante un Gobierno "en descomposición" y "en tiempo de descuento", por lo que se deberían convocar elecciones.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Montesinos se ha referido a la polémica sobre el consumo de carne, después de que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, apostara por reducir su consumo y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respondiera que para él es "imbatible un chuletón".

Montesinos ha afirmado que Sánchez "despachó ayer la cuestión con una desautorización tal que, si al ministro Garzón le quedará algo de dignidad hoy mismo estaría presentando su dimisión".

A su juicio, se está ante "un Gobierno en descomposición, que va de ocurrencia en ocurrencia sin atender a las consecuencias". "Cuántos vascos, cuántos ciudadanos del conjunto del territorio nacional se llevarían ayer las manos a la cabeza, la desautorización de Sánchez ayer fue muy clara, fue rotunda pero es que Sánchez se ha desautorizado a sí mismo porque fue el presidente del Gobierno el que ya planteó comer menos carne en la presentación de la Agenda 2050", ha añadido.

Por lo tanto, ha denunciado que se está "ante otra mentira más, de ese cúmulo de mentiras de este Ejecutivo" y ha manifestado que "no hay sector económico que no aparezca en riesgo con este Gobierno".

"MARCHARSE HOY MISMO"

"Creemos que el señor Garzón debe marcharse hoy mismo la prensa hoy es demoledora de cómo le han dejado solo todos sus compañeros del Consejo de Ministros, todos", ha manifestado.

No obstante, cree que lo que tiene que hacer Pedro Sánchez es "convocar elecciones y permitir a los españoles que opinen sobre su gestión económica y también sobre el resto de asuntos de la política nacional". Montesinos ha afirmado que quien "basa en la mentira su acción de gobierno lo que tiene que hacer es convocar elecciones generales, que se abran las urnas y que los españoles opinen".

Ante la respuesta del líder del PP, Pablo Casado, que pidió a Garzón que "no diga lo que tiene que comer", Montesinos ha indicado que es Garzón el que abrió este debate de manera "irresponsable" y lo que cree su partido es que, tanto él como Sánchez, deben "escuchar al sector".

A su juicio, si el Gobierno de España quiere abrir un debate "lo primero" que debe haber es reunirse con ganaderos, "con el sector primario que se echó las manos a la cabeza". "Nosotros nos hemos guiado por la denuncia del sector y, a partir de ahí, por una reflexión general, el Gobierno de español no puede estar de ocurrencias en ocurrencias. Poner el foco en Pablo Casado que lo que hizo fue responder acogiéndose además al sentir general de los españoles, no me parece", ha manifestado.

Montesinos ha insistido en que, si a Garzón le quedase "dignidad política", debería "marcharse" porque este jueves se vio "una sucesión de declaraciones" por parte de miembros del Gobierno que "le dejaron a la altura de los zapatos y esta es la realidad". Por ello, cree que la situación del señor Garzón en el Consejo de Ministros es "insostenible"

Ante la postura del PNV que no le ve sentido a unas elecciones generales porque no ve alternativa por su giro más hacia la derecha, Montesinos ha indicado que el PP "no ha dado ningún tipo de giro" sino que "ha abierto las puertas de par en par a todo votante de centro derecha y también al votante socialista descontento".

Motesinos ha señalado que acaban de presentar en El Escorial "la alternativa económica al desgobierno" y cree que quien "ha girado y virado a la radicalidad" es Pedro Sánchez "que ha pactado con los independentistas, con Bildu, quien ha indultado a quienes han dado un golpe a la legalidad haciendo añicos su propia palabra política".

"Aquí el radical es Pedro Sánchez y los españoles ya han tomado buena nota, por eso hoy no hay ni una sola encuesta que diga que si Sánchez convocará elecciones, Casado sería el próximo presidente del Gobierno", ha añadido.

Asimismo, ha indicado que ahora se está con el "run run de la crisis de Gobierno" pero "no hay cambio de ministros que vaya a permitir a Pedro Sánchez elevar el vuelo porque es el responsable". Por ello, cree que el Gobierno está "en tiempo de descuento y los españoles le van a enseñar a Sánchez la puerta de salida de Moncloa".

Preguntado por si el PNV podría ser aliado del PP nuevamente en caso de llegar a la Moncloa, ha afirmado que el PP quiere tener "un contrato con todos los españoles", tener "una mayoría suficiente como se ha conseguido en Galicia o en Madrid" y "poder gobernar con las manos libres". "Ese es el marco que nos planteamos", ha manifestado.

Respecto a si tienen dudas del móvil homófobo en el crimen de un joven en A Coruña, Montesinos ha indicado que a todos "se les ha partido algo" con lo ocurrido y se han acogido a la palabras de sus familiares que pidieron "respeto y que actuaran las FSE". A su juicio, en esta cuestión "sobra cualquier utilización partidista" y "los ciudadanos no quieren el y tú más en una cosa tan terrible".

Montesinos ha afirmado que lo importante es que "los culpables paguen y que recaiga sobre ellos todo el peso de la ley" y desde el PP "solo van a encontrar unidad política contra esta lacra". "Y no nos vamos a salir de ahí porque sería malo para todos malo también para la familia del joven", ha añadido.

Ante algunas de las abstenciones del PP en el Parlamento europeo para retirar los fondos a Hungría por sus leyes homofóbicas, ha explicado que se trata de una resolución en la que no se señalaba solo a Hungría sino también a otros países como Croacia, algo que consideran "injusto y nada equiparable" y también "se equiparaba a Hungría con Letonia y Lituania".

Ha añadido que el PP inicialmente apoyaba esta resolución al ir contra la ley homófoba de Hungría, pero se vio modificada por la izquierda "al equiparar Hungría con otros países". "Puedo decir alto y claro y sin ningún tipo de ambigüedad, que el PP es un firme defensor de la igualdad, la tolerancia y la libertad y no vamos a tolerar que desde la izquierda se intenté embarrar una resolución perjudicando a otros países que nada tienen que ver con lo ocurrido en Hungría. El PP está en contra de toda ley o medida homófoba", ha manifestado.

Por otra parte, en relación a Albert Rivera y si estarían dispuestos a recibirle en el PP, ha afirmado que tienen una colaboración con él porque su bufete colabora con el PP en la presentación de varios recursos y "en lo personal" la relación de Rivera con Casado es "buena" pero "el señor Rivera no es asesor del PP y la colaboración se circunscribe a lo anteriormente le he dicho. "Esta es la realidad y no hay más que esa colaboración en la presentación de los recursos", ha manifestado.

Respecto a la figura de Toni Cantó, ha señalado que tiene "la mejor de las opiniones" sobre él porque "dio un paso que era complicado, que fue abrazar el mensaje del PP de unificación del voto de centro-derecha en torno al partido apostar por el proyecto de Isabel Díaz Ayuso".