El PP pide al Gobierno que informe sobre la cepa de coronavirus y sobre los controles en aeropuertos

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, ha pedido este lunes al Gobierno que informe sobre la nueva cepa de coronavirus detectada en Inglaterra y que ha llevado a once países europeos --entre los que no se cuenta España-- a cerrar sus fronteras con Reino Unido al ser esta variante más contagiosa que la original.

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Pastor ha asegurado que el Ejecutivo "debería de informar a la oposición de la información que tenga en este momento". "Me gustaría saber si se están tipando las cepas, que imagino que sí y si hay algún caso en España", ha señalado.

Pastor, que ha descartado referirse a si sería oportuno cerrar o no las conexiones con el Reino Unido, ha sostenido que "hasta ahora la política en cuanto a los aeropuertos" por parte del Gobierno "deja mucho que desear". Por eso, ha instado a Sanidad a "tomar decisiones en base al conocimiento" del que disponga para "preservar la salud de los españoles".

La dirigente 'popular' se ha expresado así después de que el ministro de Sanidad británico, Matt Hancock, reconociese este domingo que la nueva cepa de coronavirus detectada en Inglaterra está "fuera de control" y por eso el Gobierno ha tenido que actuar "rápidamente y con decisión", en referencia al confinamiento impuesto en Londres y el sureste del país.

"Pido al Gobierno transparencia, saber cuántas vacunas van a llegar a España y cómo va a ser el reparto. Qué decisión va a tomar, de cada vuelo que va a llegar que son bastantes... ¿Qué va a hacer el Gobierno con la información que tiene?", se ha preguntado la vicesecretaria del PP.

Así, Pastor ha reconocido que lo fácil sería que su partido optase por pedir al Ejecutivo que cerrase o no las conexiones con el país. "Pero esa no es la cuestión", ha continuado, dejando claro que el PP no va a exigir nada al Gobierno si éste no ofrece antes la información de la que dispone.