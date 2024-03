El PP pide al Gobierno que aclare "qué se le debe a Marruecos" y Albares les acusa de "dar la espalda" a un socio clave

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El PP ha pedido al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, que aclare "qué se le debe a Marruecos" para justificar la política del Gobierno hacia este país y el giro respecto al Sáhara, a lo que el jefe de la diplomacia ha respondido acusando a los 'populares' de "dar la espalda" a un socio clave y no tener "sentido común".

La senadora del PP Pilar Rojo ha cuestionado durante el pleno del Senado los beneficios que ha supuesto para España el giro dado por el Gobierno respecto al Sáhara, del que se cumplen ahora dos años, incidiendo en el aumento de las llegadas de inmigrantes irregulares, en que la aduana de Melilla aún no ha reabierto y tampoco se ha abierto la nueva en Ceuta y en el "redoblado acoso" a ambas ciudades autónomas.

En opinión de Rojo, el Ejecutivo creyó que su apoyo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara sería "suficiente para contentar a Marruecos y abrir una etapa nueva de amistad, pero en realidad ha supuesto uno más de los múltiples chantajes y humillaciones con los que Marruecos les está haciendo pagar sus errores y su debilidad desde que llegaron al Gobierno".

"¿Qué se le debe a Marruecos? ¿Qué le debe el PSOE a Marruecos? ¿Nos va a decir qué tenía el móvil del presidente?", le ha preguntado a Albares, en referencia al ataque con el 'software' Pegasus del que fue objeto el teléfono de Pedro Sánchez, que se ha venido atribuyendo a Rabat.

Así las cosas, Rojo ha asegurado que al igual que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no es "capaz de ver el beneficio para España de su política con Marruecos".

Como en ocasiones anteriores, el ministro ha afeado a los populares su "obsesión antimarroquí", esgrimiendo que "es una norma de política exterior" tener las mejores relaciones con los países con los que hay frontera terrestre, "aunque veo que desconoce todo sobre lo que son políticas de Estado", ha reprochado a Rojo.

Es más, ha añadido Albares, al PP no solo le falta "sentido de Estado, les falta sentido común", habida cuenta de que Marruecos es actualmente el tercer cliente fuera de la UE para España.

Con su postura, ha echado en cara, está "dando la espalda" entre otras cosas a más de 21.000 millones de euros en intercambios comerciales y a 17.000 empresas exportadoras así como a los 17.000 españoles en el reino alauí y el casi millón de marroquíes en España.

También está dando la espalda "a un socio clave para la lucha contra el terrorismo yihadista y la lucha contra la migración irregular" que, según Albares, registró un descenso del 40% en las entradas en Ceuta y Melilla en 2023.

"Le da la espalda a 10 millones de españoles" que viven en Andalucía, Canarias y Ceuta y Melilla, ciudades que, ha recordado Albares, el entonces presidente José María Aznar no visitó ninguna vez mientras que Mariano Rajoy solo lo hizo en una ocasión, frente a las tres visitas realizadas por Sánchez.

"No me extraña porque son capaces de ir fuera de España a hablar mal de nuestro Estado de Derecho, a pedir que no nos den los fondos", ha lamentado el ministro de Exteriores, que ha aprovechado para pedir al PP que "dejen de salir fuera de España para ir contra los intereses de España".