El PP pide al Gobierno sentarse a negociar su oferta de estado de alarma porque su "mano tendida es franca y clara"

Montesinos critica que el mensaje de Moncloa sea "sí o sí" a lo que plantea Sánchez porque si no el PP bloquea: "Basta ya de los mantras"

El vídeo del día Los PGE incluyen una inversión pública social histórica de 239.765 millones.



Los PGE incluyen una inversión pública social histórica de 239.765 millones.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha asegurado que Pablo Casado ha presentado una propuesta "muy razonable" para limitar a un máximo de ocho semanas el estado de alarma y ha pedido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que se siente a negociar con el primer partido de la oposición porque los españoles "reclaman soluciones" en este contexto "difícil" y "complicado".

"Le decimos al Gobierno de España que negocie con el principal partido de la oposición. Ayer el presidente Casado fue muy claro y la mano tendida del PP es también franca y clara. Me resisto a que los mensajes del Palacio de la Moncloa sean 'sí o sí' lo de Pedro Sánchez y si no el PP bloquea. Basta ya de los mantras del Palacio de la Mncloa", ha asegurado en una entrevista en TVE, que ha recogido Europa Press.

El dirigente del PP ha subrayado que hay una propuesta "clara" de su formación y una "disposición al diálogo". Por eso, ha vuelto a emplazar al jefe del Ejecutivo a "coger la mano tendida" que le ofrece Casado porque en dos meses, ha proseguido, hay tiempo para aprobar un plan jurídico.

SÁNCHEZ "NO HA HECHO LOS DEBERES"

En este sentido, ha recordado que tanto Sánchez como su vicepresidenta Carmen Calvo dijeron que "se podía hacer" ese plan jurídico para dar "certidumbre" a las autonomías y no tener que recurrir al estado de alarma. "El problema es que llegamos tarde", ha afirmado, para añadir que el presidente del Gobierno se fue de vacaciones en verano sin actuar para llevar a cabo esa reforma legal.

Así, el responsable de Comunicación del PP ha hecho hincapié en que han llegado hasta aquí por la "irresponsabilidad" de Pedro Sánchez, que no ha "hecho los deberes" dado que su formación lleva meses exigiendo ese plan jurídico para "no estar en la excepcionalidad del estado de alarma". "Sánchez miró para otro lado", se ha quejado.

Montesinos ha indicado que la propuesta que ha puesto encima de la mesa Casado "la entiende todo el mundo" y tiene el "objetivo añadido" de "salvar" la campaña de Navidad, tanto en términos económicos pero también en términos de "lazos familiares" esas vacaciones navideñas.

Por eso, ha insistido en que ahora la "pelota está en el tejado" del Gobierno porque durante estos dos próximos meses pueden trabajar "codo con codo" para desarrollar ese marco legal, que es lo que reclaman las comunidades autónomas y va en línea con lo que solicita la UE para no hacer un "uso excesivo" del estado de alarma.

"NOS NEGAMOS A CREER QUE SÁNCHEZ NO VA A HABLAR CON EL PP"

Al ser preguntado si, en caso de que Gobierno y PP no lleguen a ningún acuerdo, el Grupo Popular votará "no" a la prórroga de seis meses del estado de alarma, Montesinos ha señalado que no quería pensar ni siquiera en esa hipótesis. "Nos negamos a creer que Pedro Sánchez no va a hablar con el principal partido de la oposición", ha enfatizado.

En este sentido, ha asegurado que en esta circunstancia "difícil y compleja" que están atravesando por la pandemia tienen que trabajar "conjuntamente", sentarse a negociar y buscar soluciones. "De ahí nuestro ofrecimiento. No vamos a entrar tan siquiera en esa hipótesis", ha concluido.