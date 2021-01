PP pide a Illa que "dé la cara" y diga si "por votos se está impidiendo tomar determinadas decisiones" a comunidades

MÁLAGA, 22 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Comunicación del PP y diputado nacional por Málaga, Pablo Montesinos, ha insistido este viernes en que "no podemos tener un ministro de sanidad a tiempo parcial" y ha exigido a Salvador Illa que "dé la cara" y diga "si por los votos se está impidiendo tomar determinadas decisiones a las comunidades", además de que aproveche esa comparecencia de prensa "para dimitir". "No puede estar ni un minuto mas en el Consejo de ministros", ha apostillado.

Montesinos, que ha participado en Málaga junto con el también diputado nacional 'popular' Mario Cortés en un encuentro con el responsable de la agencia de viajes Nautalia de Andalucía Oriental, Francisco Torres, ha dejado señalado que "tenemos un candidato que ha sobresalido con respecto al ministro Illa".

"Esto --ha continuado-- no puede ser. No podemos tener un ministro de Sanidad a tiempo parcial". A juicio de Montesinos, el ministro "tendría que responder a una serie de preguntas muy claras".

"¿Está el Gobierno de España dejando de tomar determinadas decisiones por cálculo electoral? ¿Está el Gobierno de España impidiendo que las comunidades autónomas tomen determinadas decisiones por contar una serie de votos?", ha cuestionado.

Así, ha vuelto a exigir a Illa que "dé la cara" y diga "si por los votos se está impidiendo tomar determinadas decisiones a las comunidades", además de que aproveche esa comparecencia de prensa "para dimitir. No puede estar ni un minuto más en el Consejo de Ministros".

"El ministro Illa no debe estar sentado en el Consejo de Ministros y tiene que responder a esas preguntas que son muy claras", ha apostillado, insistiendo en preguntar si "está el Gobierno de España evitando tomar determinadas decisiones o impidiendo que se tomen por parte de las comunidades porque lo que le interesa es el resultado en Cataluña".

Cuestionado, en este punto, por el adelanto del toque de queda que quieren algunas comunidades y que no modifica el Gobierno, Montesinos ha aludido a que primero hay que preguntarle al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "si la cogobernanza era esto".

"Está era la cogobernanza de la que hablaba Sánchez, que el presidente se lave las manos, que no haya estrategia nacional, que no escuche a las comunidades autónomas", ha preguntado, insistiendo en que tiene que responder "el ministro candidato; porque no lo ha hecho nadie, porque Sánchez se niega a ir al Congreso, porque Illa está más pendiente de los votos".