El PP pide la mediación de Rollán para que el Gobierno publique el informe para sortear el veto del Senado a los PGE

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El 'número dos' del PP en el Senado, Javier Arenas, ha solicitado el amparo del presidente de la Cámara Alta, el 'popular' Pedro Rollán, para que fuerce al Gobierno a publicar el dictamen elaborado por la Abogacía del Estado que, según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, permitirá al Gobierno sortear el veto del Senado al objetivo de estabilidad presupuesto para la elaboración de las cuentas públicas para 2024.

Según han informado fuentes 'populares' a Europa Press, han solicitado la mediación del presidente de la Cámara después de que el Gobierno no le diera respuesta a una solicitud del pasado 12 de diciembre en el que solicitaban la copia de este informe jurídico al que aludió la ministra Montero después del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para decir que el Ejecutivo se aseguraría la tramitación de los Presupuestos pese a la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta.

La mayoría absoluta del PP en el Senado ya rechazó por primera vez hace unas semanas los objetivos de estabilidad, que volverán al Pleno una segunda ocasión previsiblamente en pocos días. En caso de que no se apruebe, el proyecto de Presupuestos se basará en lo dispuesto en el plan que se remitió a Bruselas en el mes de abril, el Programa de Estabilidad.

El informe establece que el Gobierno podrá acudir, según la ley orgánica, en dos ocasiones a intentar aprobar en las Cortes Generales los objetivos de estabilidad para los próximos tres años --no el techo de gasto, que no se vota--. El plazo máximo de intervalo entre la primera remisión de objetivos y la segunda no puede superar el mes.