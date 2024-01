El PP pide a Morant, Soler y Puig que rechacen la "salida forzada" de empresas "libremente valencianas" a Cataluña

Presenta una proposición en Corts contra la imposición de sanciones planteada por Junts y espera que sea la primera que se vote este año

VALENCIA, 10 (EUROPA PRESS)

El síndic del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Miguel Barrachina, ha registrado este miércoles una Proposición No de Ley (PNL) para instar al Gobierno central a no establecer sanciones ni beneficios fiscales para que regresen a Cataluña las 974 empresas que trasladaron su sede a la Comunitat Valenciana por el 'procés'.

El PP ha invitado a la ministra de Ciencia, Diana Morant, al diputado Alejandro Soler y al expresidente de la Generalitat y senador, Ximo Puig, --los tres del PSOE-- a que se "manifiesten junto a los valencianos" en el Consejo de Ministros, el Congreso y el Senado y "digan 'no' a la salida forzada de empresas que ya son libremente valencianas", en referencia a las medidas planteadas por Junts.

Así lo ha señalado Barrachina en rueda de prensa, tras registrar la PNL que se tramitará de urgencia y que espera que sea la primera propuesta que se vote en Les Corts en 2024.

El diputado ha explicado que la PNL pretende instar al Consell para que requiera al Gobierno central "que respete la libertad de las empresas que ya son valencianas para seguir residiendo en la Comunitat Valenciana".

Así, se pide que el Ejecutivo central no apruebe los beneficios fiscales para incentivar que las empresas trasladen su sede social desde la Comunitat y otras autonomías a la Comunitat, no establecer sanciones para las que no lo hagan y que no se modifique la Ley de Sociedades de Capital en sus disposiciones relativas al domicilio de las sociedades.

Barachina ha reclamado que "el Gobierno de España no actúe contra unas comunidades autónomas privilegiando a otras" y que no se tomen estas medidas para que "las 974 empresas que originariamente han venido desde Cataluña a la Comunitat libremente tengan que retornar forzadamente".

Para el PP, los propuestas de Junts están "saltándose la Constitución Española, los tratados de la Unión Europea y el sentido común, porque implican "privilegiar unos territorios frente a otros" y "nos sitúan fuera del marco europeo que implica la libertad de circulación y establecimiento sin que haya posibilidad de establecer distorsiones de forma arbitraria".

El diputado autonómico ha preguntado "qué va a hacer Diana Morant como ministra del Gobierno de España cuando el partido de Pedro Sánchez intente cumplir con lo firmado con Junts de favorecer la salida de las empresas valencianas en dirección a Cataluña", así como qué harán Alejandro Soler y Puig "cuando Junts exija el cumplimiento de lo firmado, aunque sea de manera indecorosa, por el PSOE y Junts en los acuerdos de gobernabilidad".

Sobre si el PP ha contactado con otras fuerzas políticas y si sabe si apoyarán la proposición, Barrachina ha apuntado que "la opinión del resto de grupos en apariencia es contraria al establecimiento de sanciones e imposiciones, pero como una cosa es lo que dicen y otra bien distinta lo que hacen, tendrán oportunidad de votarlo en esta cámara en la primera sesión plenaria que se convoque".

El diputado ha subrayado que el PP está "a favor de que ayuntamientos, comunidades autónomas y diputaciones puedan establecer cualquier tipo de beneficio fiscal y marco fiscal atractivo", con medidas como las impulsadas por el Consell para eliminar el Impuesto de Sucesiones, entre otros, que "entren en las reglas de juego normal". "Lo que no es normal es que un Gobierno de todos actúe para favorecer a unos frente a otros", ha defendido.

El síndic del PPCV ha indicado que la formación no ha tratado este asunto con las empresas afectadas y ha puesto el foco en que las dos únicas empresas con sede en la Comunitat que cotizan en el Ibex, Sabadell y CaixaBank, estarían sujetas a estas medidas, lo que "indica la relevancia" de esta cuestión.