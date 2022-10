El PP pide que Sánchez, Ribera y Enagás informen en el Congreso del nuevo corredor verde entre Barcelona y Marsella

Gamarra cuestiona la excepción ibérica e insiste en que no hay una resolución de la Comisión Europea para extenderla a más países

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El PP ha pedido este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y el presidente de Enagás, Antonio Llardén, informen en el Congreso del nuevo corredor de energía verde entre Barcelona y Marsella.

Así lo ha anunciado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en una rueda de prensa en el Congreso convocada para presentar la enmienda de totalidad a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) por ser "absolutamente irreales" y "electorales", "olvidando" además a las clases medidas.

El presidente del Gobierno anunció este jueves en Bruselas --donde se celebra el Consejo Europeo-- un acuerdo con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el portugués, Antonio Costa, para dejar de lado el proyecto de gasoducto MidCat y desarrollar un "nuevo corredor de energía" para interconectar la Península Ibérica con el resto de la Unión Europea a través de un ducto que una Barcelona con Marsella.

'GÉNOVA' AFEA A SÁNCHEZ QUE "LO VENDA COMO UN ÉXITO"

Sobre ese anuncio relativo al gasoducto, Gamarra ha afirmado que el PP ha solicitado la comparecencia de la vicepresidenta Ribera y del presidente de Enagás, Antonio Llardén, para que informen de ese asunto en sede parlamentaria.

Además, la dirigente del PP ha indicado que el Grupo Popular también va a pedir la comparecencia de Pedro Sánchez para que "informe de los resultados del Consejo Europeo" que se está celebrando en Bruselas.

Fuentes de la dirección del PP consultadas por Europa Press critican que el jefe del Ejecutivo "venda como un éxito" este nuevo corredor cuando es un proyecto distinto, lo que implica empezar de cero y tardará más tiempo. "Este nuevo proyecto no está ni empezado", han resaltado.

Según fuentes del equipo de Feijóo, este nuevo corredor es el "último giro del sanchismo", que primero renegó del Midcat asegurando que era un proyecto "ruinoso" y luego lo apoyó con entusiasmo en los últimos meses a raíz de la crisis energética por la guerra de Ucrania. "Quería el Midcat y no lo ha conseguido", han destacado.

LA EXCEPCIÓN IBÉRICA "ESTÁ SALIENDO MUY CARA"

Además, Gamarra ha cuestionado la llamada 'excepción ibérica', como hizo este jueves en Bruselas el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo. "Nos está saliendo muy cara a los españoles. Estamos hablando de cerca de mil millones de subvención de los bolsillos de los españoles a los bolsillos de los franceses", ha declarado.

Así, la secretaria general del PP ha insistido en que la 'excepción ibérica' "no es un buen negocio para los ciudadanos" españoles, que ven "como en su factura están pagando lo que se denomina 'excepción ibérica' y eso sirve para pagar las facturas e los vecinos de otro país".

Al ser preguntada expresamente por qué Feijóo negó que la UE se planteara extender la excepción ibérica cuando Von der Leyen había dicho que debía ser considerada otro, Gamarra ha indicado que el Consejo Europeo "no lo ha recogido todavía así". "Por tanto, si no lo tiene aprobado ni recogido el Consejo Europeo, pues no forma parte de las resoluciones del Consejo Europeo", ha resaltado.

En parecidos términos se expresó Feijóo este jueves en Bruselas cuando dijo que por ahora no ha visto "ninguna declaración" en Europa a favor de su ampliación a toda la Unión Europea. El paquete de medidas urgentes detallado por Von der Leyen no incluye por el momento una propuesta precisa para extender al resto de la Unión Europea la llamada "excepción ibérica" que permite a España y Portugal limitar temporalmente el precio del gas utilizado para generar electricidad, pero Bruselas cree que "merece la pena ser considerado".

NO ENTRA EN LA DIMISIÓN DE LIZ TRUSS

Interrogada también como valora el PP la dimisión de la primera ministra de Reino Unido, Liz Truss, cuando la izquierda ataca al PP con que las políticas de bajada de impuestos no funcionan, Gamarra ha evitado entrar en valoraciones.

"Es una cuestión de otro país y, por tanto, nosotros la respetamos", se ha limitado a asegurar Gamarra al ser preguntada por esta cuestión, un día después de conocerse esa dimisión de Truss, 45 días después de llegar al cargo.