El PP pide reprobar al nuevo consejero de À Punt por "descalificar" a Alicante y llamar a la provincia "subpaís"

Ciudadanos considera que Lluís Rivera debería "replantearse si es adecuado para asumir dicha responsabilidad" tras sus declaraciones

ALICANTE, 19 (EUROPA PRESS)

La portavoz adjunta del Grupo Popular en Les Corts, Eva Ortiz, ha anunciado este martes que su grupo pedirá la reprobación del nuevo consejero de À Punt Lluis Rivera "por sus descalificaciones hacia los alicantinos" realizadas en la comisión parlamentaria de Radiotelevisión Valenciana.

Rivera, según se escucha en un extracto de su intervención publicado en las redes sociales, manifestó: "Las bajas audiencias de Alicante, desde luego, no se justifican con que se hable poco valenciano en las comarcas del sur. Lo que pasa es que en Alicante están las circunstancias que hay, porque yo he estado muchas veces en Fogueres y me han tirado huevos y me han dicho 'Puta Canal9'. En cada subpaís, o comarcas, o lo que sea, tienen su propia opinión y hay ciertas diferencias respecto al centralismo de Valencia City (...) pero respecto a la audiencia no hay soluciones mágicas".

Debido a estas declaraciones, los 'populares' han pedido que el próximo pleno en Les Corts repruebe a Rivera. "Referirse a la provincia de Alicante como subpaís, o comarca, o región, o lo que sea, no solo es desconocer la realidad de los alicantinos, sino que es insultar de forma gratuita y sin fundamento a los ciudadanos", asevera Eva Ortiz.

Asimismo, el PP ha señalado que Rivera "debería plantearse si puede desarrollar su labor como consejero sin sectarismos hacia una parte de la población". La portavoz adjunta ha pedido al resto de miembros del consejo que se pronuncien sobre las declaraciones de Rivera.

En la misma línea se ha pronunciado en Twitter el diputado de Ciudadanos, Fernando Llopis, quien ha hecho referencia a que Rivera era el nuevo consejero de la televisión pública "a propuesta de los sindicatos".

"Cuando algún valenciano demuestra que no conoce la realidad de la provincia de Alicante, ni le interesa conocerla. Debería replantearse si es adecuado para asumir esa responsabilidad", ha opinado el diputado 'naranja'.