El PP pide a Sánchez no "señalar" a Ayuso por explorar la compra de 'Sputnik' sino seguir "su audacia" con las vacunas

Gamarra acusa al Ejecutivo "no hacer nada pero tampoco dejar que otros hagan" y dice que Ayuso ya le tomó "la delantera" otras veces

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha pedido este martes al Gobierno liderado por Pedro Sánchez no "señalar" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por explorar la posibilidad de comprar la vacuna rusa 'Sputnik' y seguir la "audacia y valentía" que ha demostrado con este tema. "El Gobierno de España no hace nada pero tampoco deja que otros hagan", se ha quejado.

Así se ha pronunciado en una rueda de prensa en el Congreso después de que el propio consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, haya confirmado que negoció con proveedores de la vacuna rusa frente al Covid-19 para alcanzar un "preacuerdo" que permita avanzar en la llegada de esa vacuna a Madrid. También Ayuso ha destacado la voluntad del Gobierno regional de "estudiar todos los escenarios" para "ir ofreciendo respuestas a todos los ciudadanos".

Al ser preguntada cómo valora ese paso del Gobierno madrileño sin que todavía haya sido aprobada por la Agencia Europea del Medicamento, Gamarra ha afirmado que si tuvieran "un buen presidente del Gobierno de España y un buen Gobierno, lo que estarían haciendo es buscar más vacunas" para "acelerar el ritmo de vacunación", que es "fundamental para la recuperación económica y no mantener las limitaciones en derechos y libertades".

PIDE A SÁNCHEZ DEJAR "LA TÉCNICA DEL PERRO DEL HORTELANO"

Gamarra ha recalcado que el Gobierno de España "no hace nada pero tampoco deja que otro hagan" y ha añadido que "no es la primera vez que el Gobierno de la Comunidad de Madrid "le toma la delantera" a Pedro Sánchez ante su "inacción e inactividad", buscando "cómo mejorar" lo que los ciudadanos necesitan.

En este punto, la dirigente del PP ha solicitado al jefe del Ejecutivo que "abandone esa técnica de 'ni come no deja comer' del Perro del Hortelano" con las vacunas y "se ponga a trabajar para que cada vez lleguen más vacunas" a España.

"Y si eso significa que hay que abrir nuevos caminos de negociación, eso es lo que debe de hacer. Y en vez de señalar a quien lo está haciendo, debiera de tomar ejemplo y empezar a hacerlo desde el Gobierno de España", ha proclamado.

La dirigente del PP ha subrayado "no es la primera vez que se ha atacado a Madrid por hacer algo que luego se ha demostrado que era bueno y el propio Gobierno de España ha llevado a cabo". "Por tanto, le invitamos a que tome ejemplo", ha apostillado.

"POLÍTICA DE PONCIO PILATOS DE LAVARSE LAS MANOS"

Al ser preguntada después si la dirección nacional del PP conocía esos contactos que está llevando a cabo el Gobierno de la Comunidad de Madrid para la compra de 'Sputnik', Gamarra ha asegurado que ella no conocía esas gestiones pero ha añadido que no le han "sorprendido en absoluto" porque, según ha dicho, "si por algo se ha caracterizado el Gobierno de Ayuso ha sido por asumir en muchos momentos responsabilidades más allá de las suyas".

En este sentido, Gamarra ha contrapuesto la actuación de Ayuso a la "política de Poncio Pilatos de lavarse las manos constantemente en sus responsabilidades" que, en su opinión, "ha practicado desde el minuto uno Pedro Sánchez".

Preguntada después si lo sabía Pablo Casado, la portavoz del PP ha dicho que eso habría que preguntárselo al líder del PP pero ha agregado que a ella le parece "irrelevante" si lo conocía o no. "Lo podía haber conocido perfectamente", ha apuntado.

UNA ACTUACIÓN QUE NO DEBE SER "CENSURADA"

Gamarra ha insistido en que empezar a explorar "nuevos caminos" con las vacunas "demuestra audacia" y se "debe tomar ejemplo de las mismas". A su entender, la preocupación del Ejecutivo debe ser cómo conseguir el objetivo de alcanzar el 70% de vacunación al que se comprometió públicamente.

La portavoz del PP ha recalcado que esa actuación no debe ser "censurada" sino que hay que darle la "bienvenida". "No hay que acusar y señalar a aquel que busca soluciones sino que lo que hay que hacer es contagiarse de esa audacia, esa valentía y ese no conformismo", ha indicado, para emplazar al Gobierno de España a "liderar" posiciones en este asunto.

En cuanto a si cree que la liberación de las patentes por parte de las farmacéuticas podría ser una solución que ayude a acelerar el ritmo de vacunación, Gamarra ha señalado que se trata d eun tema "complejo" y que no podía emitir una posición sin haber escuchado "con profundidad" al sector.

LA CÚPULA DEL PP DEFIENDEN LA ACTUACIÓN DE AYUSO

Fuentes de la cúpula del PP defiende la actuación del Gobierno de Ayuso con la vacuna 'Sputnik' porque, a su entender, hay que explorar todas las posibilidades ante escenarios cambiantes por el coronavirus.

Las mismas fuentes subrayan que el Gobierno madrileño jamás compraría nadad al margen de la ley y aseguran que no les extrañaría que otros presidentes autonómicos hayan hecho en este sentido lo mismo que Isabel Díaz Ayuso.