El PP pide a Vox "no engañar" a la gente porque no hay mayoría para la moción de censura y "va a fortalecer" a Sánchez

Gamarra dice que el Grupo Popular no apoyará esa moción pero que el partido debe decidir "internamente" si vota 'no' o se abstiene

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La portavoz parlamentaria del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha pedido este martes a Vox que "no engañe" a los españoles porque no dan los números para que prospere una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, ha señalado que con esta iniciativa "lo único" que va a lograr el partido de Santiago Abascal es "fortalecer" al jefe del Ejecutivo.

Vox ha registrado este martes su moción de censura animando al PP a apoyarla, en lugar de plantear sólo la reprobación del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y pedir el cese del ministro de Consumo, Alberto Garzón, por sus ataques a la Corona. "Ningún otro Gobierno en democracia ha acumulado tantos motivos", ha dicho el portavoz parlamentario de esa formación, Iván Espinosa de los Monteros.

En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Gamarra ha asegurado que la posición del PP "sigue siendo la misma" en relación con esa moción de censura porque "la aritmética sigue siendo exactamente la misma".

"Con todo el respeto a quien la promueve, lo que no hay que hacer es engañar a los españoles. Los números no salen y lo único que va a hacer esa moción de censura es fortalecer a quien está llevando a cabo la peor gestión posible en nuestro país, Pedro Sánchez", ha enfatizado.

"LA MOCIÓN NACE FALLIDA DE ORIGEN"

Tras insistir en que "solo va a ganar" el presidente del Gobierno con esta iniciativa, ha indicado que el PP está centrado en plantear medidas concretas en el Congreso ante la "crisis sanitaria y económica muy profunda" que está viviendo España para "solucionar a los españoles su día a día".

En cuanto al sentido del voto del PP en esa moción de censura, Gamarra ha confirmado que el Grupo Popular no apoyará esa iniciativa, como ya anunció en su día Pablo Casado. Dicho esto, ha añadido que el partido "decidirá" ahora "internamente" si opta por "una abstención" o por "un voto en contra".

Dicho esto, ha reiterado que esta moción de censura "no puede salir adelante" al no haber mayoría suficiente. "Y eso es lo que le decimos a los españoles, que no les engañen, que esta moción nace fallida de origen porque la suma no da. Solo gana alguien que se llama Pedro Sánchez", ha abundado.

SOBRE LA FECHA DEL DEBATE SE REMITE A BATET

La portavoz del Grupo Popular no ha entrado en si el PP es partidario de que esa moción se debata cuánto antes o prefiere aplazarla, ya que, según ha dicho, esa decisión compete a la Presidencia del Congreso y su formación no tiene "nada que decir a este respecto".

"Le corresponde a la presidenta del Congreso fijar la fecha y no es competencia de los grupos establecer cuál es", ha reiterado, para añadir que el PP "asumirá" la fecha que designe porque éste no es un tema "que les quite el sueño".