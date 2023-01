El PP planea llevar al TC el decreto de prestación para artistas por tramitar de urgencia medidas para dentro de 9 meses

Los 'populares' insisten en su denuncia del "deterioro de la calidad legislativa" con el Gobierno de Pedro Sánchez

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El PP estudiará la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional el decreto ley que el Gobierno aprobó el pasado martes sobre incentivos a la contratación laboral y la mejora de la protección social de las personas artistas, ya que aprecia "mimbres de inconstitucionalidad" al tramitar por la vía de urgencia unas medidas cuya entrada en vigor no es automática, sino que se prevén aplicar dentro de seis o incluso nueve meses.

El Grupo Popular viene denunciando el "deterioro de la calidad legislativa" que a su juicio se viene produciendo con el Gobierno que preside Pedro Sánchez, al que acusan de abusar de la vía del decreto ley y de las proposiciones de ley para ahorrarse informes de órganos consultivos y limitar el margen de maniobra de la oposición.

Según los datos que maneja la dirección del grupo parlamentario del PP, el Gobierno de Pedro Sánchez lleva aprobados 135 decretos leyes (42 cuando gobernaba en solitario y 93 en coalición con Unidas Podemos), lo que se supone la cifra más alta de todos los presidentes del Gobierno desde la Constitución.

La vía del decreto ley, reservada para asuntos de urgencia, otorga al Gobierno todo el protagonismo legislativo, no le obliga a pedir informes a órganos consultivos y le ahorra la negociación de enmiendas con la oposición.

El último ejemplo ha sido este decreto ley del Ministerio de Trabajo, donde el PP no aprecia motivos de urgencia ya que algunas de sus medidas no se van a aplicar hasta dentro de seis o nueve meses, tiempo más que suficiente para haber tramitado un proyecto de ley con todas las garantías parlamentarias. De hecho, la prestación para artistas no se podrá solicitar hasta el 1 de julio y el cambio completo de los incentivos a la contratación está programada para después del verano.

Hasta ahora, el PP ha recurrido ocho decretos leyes del Gobierno Sánchez por esa urgencia no justificada, y el TC ya le ha dado la razón en cuatro de ellos. Todo apunta a que este último decreto de Trabajo, si finalmente es convalidado por el Congreso acabará también en el TC.

