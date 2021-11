El PP no se plantea medidas disciplinarias contra Álvarez de Toledo para no contribuir a "debates estériles"

Montesinos dice que Sánchez tiene "la llave" para desbloquear el CGPJ si cambia la ley: "La pelota está en su tejado"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La dirección nacional del PP no se plantea en este momento tomar medidas disciplinarias contra la exportavoz del Grupo Popular Cayetana Álvarez de Toledo tras sus críticas al secretario general del PP, Teodoro García Egea, porque no están centrados en los "problemas reales" de los ciudadanos y no quieren contribuir a "debates estériles".

Álvarez de Toledo, que publica esta semana su libro 'Políticamente indeseable', declaró este fin de semana en una entrevista en el diario 'El Mundo' que García Egea "practicó el mobbing, el bullying y el acoso impúdico a través de sus alfiles y los medios", buscando un "control del grupo parlamentario" que ella dirigía.

Además, en esa misma entrevista Álvarez de Toledo afirma que ella vivió "muchas experiencias de una política indeseable" que ahora "se repite en el caso de Ayuso", al tiempo que censura que el PP exija la "despolitización" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pero luego "politice el Tribunal Constitucional". "El enjuague es desolador. Yo voté en blanco", añadió la diputada por Barcelona.

MONTESINOS: "NO NOS VAMOS A DISTRAER"

Ante esas declaraciones, y al ser preguntado expresamente si el PP se plantea alguna sanción por las alusiones a García Egea y por romper la disciplina de voto del grupo parlamentario en la votación de los candidatos al TC, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, Montesinos ha indicado que la dirección del Partido Popular está "preocupado y centrado en los problemas reales de los españoles".

"Y no nos vamos a distraer. No vamos a contribuir en debates estériles porque los españoles nos están mirando y lo que quieren es una alternativa real, una alternativa sólida que plantee soluciones a sus problemas y en eso está el presidente Pablo Casado y toda la dirección nacional", ha apostillado.

Además, tras ese voto en blanco de Álvarez de Toledo en el Congreso durante la votación de los candidatos al TC, Montesinos ha señalado que "en la última renovación que se produjo en el año 2012, los integrantes del Grupo Popular votaron esos órganos" como a un diputado del PP y a una exministra, en alusión a Andrés Ollero para el TC y Margarita Mariscal de Gante para el Defensor del Pueblo. Fuentes del PP han subrayado después que Álvarez de Toledo apoyó entonces como diputada esos nombramientos del 2012 desde su escaño.

El responsable de Comunicación del PP ha recalcado que ahora el "compromiso" de Pablo Casado es que "no hubiera ningún político en ejercicio ni ningún expolítico" en esos órganos y ha recalcado que "eso es lo que han hecho en la renovación del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas".

Al ser preguntado de nuevo si lo que quiere decir es que le parecen estériles las palabras de Álvarez de Toledo y si tomará alguna medida disciplinaria. Montesinos ha respondido de nuevo: "No vamos a entrar en debates estériles. Estamos centrados en lo importante".

Aunque en 'Génova' no son partidarios a priori de abrir medidas disciplinarias, fuentes del PP han señalado que los órganos internos del partido analizarán las declaraciones, de la misma manera que el grupo parlamentario se encargará de ver si corresponde alguna medida o sanción por saltarse la disciplina de voto. En cualquier caso, las fuentes consultadas apuestan por "no echar leña al fuego" y lo resumen con la siguiente frase: "No le vamos a ayudar a que venda más libros".

CGPJ: "LA PELOTA ESTÁ EN EL TEJADO" DE SÁNCHEZ

En cuanto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Montesinos ha recalcado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tiene "la llave para desbloquear" esa renovación con una modificación de la ley que permita que los jueces elijan a los jueces "en base a los estándares europeos" y como reclama la UE, la gran mayoría de jueces y una amplia mayoría de la sociedad española.

"Nuestra mano sigue tendida con ese objetivo, renovar el CGPJ para cambiar la ley y que los jueces elijan a los jueces", ha resaltado, para añadir que al jefe del Ejecutivo se le "acaban las excusas" y "la pelota está en su tejado".