El PP pondrá en breve fecha a los congresos regionales pendientes, empezando por País Vasco ante las elecciones de 2024

'Génova' prevé cambios en la dirección del PP vasco, que dirige Carlos Iturgaiz desde 2020 cuando Casado apartó a Alfonso Alonso

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El PP nacional que dirige Alberto Núñez Feijóo tiene previsto "agilizar" el procedimiento para celebrar los congresos regionales que la formación tiene pendientes en comunidades como País Vasco, Cataluña, La Rioja o Asturias. El primero al que pondrá fecha, casi con toda seguridad, será el cónclave el PP vasco por la proximidad de las elecciones en esa autonomía, previstas para 2024.

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha reconocido este lunes que el adelanto electoral de las generales al 23 de julio "impidió" que el partido siguiera con su "calendario normal" de congresos regionales y autonómicos. Según ha recordado, quedaron "pendientes" los cónclaves de País Vasco, Cataluña, La Rioja y Asturias.

"Se puede decir que empezamos a trabajar ya, cuanto antes, para agilizar esos procedimientos, teniendo en cuenta, sobre todo, que eso va vinculado siempre a los procesos electorales en cada territorio y, siendo el más próximo, parece ser que es el del País Vasco", ha asegurado en una rueda de prensa.

UN EQUIPO PREPARADO PARA CAPTAR VOTO EN EL GRANERO DEL PNV

Fuentes de la cúpula del PP han señalado que por lo pronto no barajan ninguna fecha para celebrar el congreso del PP vasco, en el que se elegirá previsiblemente a un sustituto de Carlos Iturgaiz al frente del PP en Euskadi.

Como posibles sucesores de Iturgaiz --que fue la apuesta del anterior presidente del PP, Pablo Casado, tras apartar a Alfonso Alonso-- aparecen en las quinielas Laura Garrido, secretaria general del PP vasco, o el diputado nacional vasco Javier de Andrés.

"En las próximas semanas trabajaremos en un calendario orgánico, no lo vamos a postergar", han señalado fuentes del equipo de Feijóo, que han indicado que no pueden retrasar el congreso del País Vasco a que haya un Gobierno en España porque a lo mejor no lo hay "hasta marzo de 2024".

EL PP IRÁ EN CAMPAÑA A POR VOTANTES DEL PNV

La cúpula del PP quiere tener un nuevo equipo al frente del PP en Euskadi antes de las elecciones para crecer, ya que el resultado de la coalición PP y Ciudadanos que impulsó Pablo Casado en 2020 no fue el esperado y cayeron de 9 a 5 escaños.

De hecho, el PP quiere seducir a nacionalistas moderados que están "desencantados" con la estrategia del partido de Andoni Ortuzar, alineado con el bloque que sustenta a Pedro Sánchez. Y para ello, hará hincapié en la economía y la situación de ese territorio este último año.