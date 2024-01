El PP pone en cuestión la presencia de tropas españolas en Turquía, Líbano y Malí y afea no estar en el mar Rojo

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El PP ha cuestionado la presencia de tropas españolas en misiones en Turquía, Líbano y Malí por distintos motivos, en el caso de las dos últimas porque no pueden realizar el cometido para el que fueron pensadas, y por contra ha afeado al Gobierno que no contemple participar en una misión en el mar Rojo.

Así lo ha hecho el portavoz del PP en la Comisión de Defensa en el Congreso, Agustín Conde, quien ha reprochado a la ministra del ramo, Margarita Robles, que en su comparecencia para hablar de las misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior se haya limitado a enumerarlas y contar los efectivos de los que disponen pero no haya explicado si "se han cumplido los objetivos" de dichos despliegues y "si el sacrificio" de los militares españoles en todas ellas "es útil al interés general de España".

Conde, que fue secretario de Estado de Defensa con Mariano Rajoy, subraya en concreto que la misión en Turquía, donde está desplegado una batería Patriot para contribuir a la misión de la OTAN de apoyo a la defensa de este país, "se ha quedado atrapada en el tiempo y la necesidad de despliegue es nula" puesto que "la amenaza es inexistente".

Aunque en un primer momento su despliegue "le vino muy bien a la capacidad antiáerea de Ejército de Tierra" y, dado que los demás países que se desplegaron en esta misión ya se han replegado hace años, seguir dando protección a la ciudad de Adana "tiene una difícil explicación militar y a estas alturas también política", ha sostenido el portavoz del PP.

LAMENTA QUE EN LÍBANO NO SE PERMITAN ACCIONES EJECUTIVAS

Por lo que se refiere al despliegue de más de 650 militares dentro de la Misión de la ONU en Líbano (FINUL), la mayor misión en el exterior actual, Conde ha incidido en que el problema "radica en el mandato" que tiene la misma y que "impide acciones ejecutivas".

En una situación como la actual, en la que desde el 7 de octubre se han sucedido ataques por parte del partido-milicia chií libanés Hezbolá contra Israel a los que han respondido el Ejército israelí atacando territorio libanés, los soldados españoles "se limitan a buscar protección y refugios". "Vemos pasar los cohetes de un lado a otro", ha lamentado.

Conde ha incidido en que los tres objetivos de esta misión no se están cumpliendo actualmente. Así, no se está produciendo el acompañamiento previsto de las fuerzas libanesas porque "hace meses que no están ni desplegadas ni operando en la zona", tampoco están realizando actividades operativas desde el rebrote de la violencia ni cumplen con el cometido de garantizar el regreso de los desplazados, toda vez que en los últimos meses han aumentado.

"Es una misión claramente enquistada en el pasado y que, aun siendo rentable desde el punto de vista económico, debería replantearse objetivamente", ha sostenido Conde, que ha pedido a Robles que aclare "su criterio sobre planes de futuro habida cuenta del cambio de situación".

FRANCIA YA RETIRÓ SUS TROPAS DE MALI

Por último, respecto a la misión EUTM Malí, donde el contingente español es el mayor, el portavoz del PP ha recordado que España se desplegó "en apoyo de Francia", que ya ha retirado sus tropas del país, y ha resaltado que las tropas españolas están solo en la capital mientras "la insurgencia asola el resto del territorio".

Así las cosas, ha preguntado a Robles si "considera necesaria" la presencia en Malí, después de que la ministra haya indicado en su exposición que la UE debe tomar una decisión sobre la continuidad de la misión antes de mayo, cuando expira el mandato actual. "¿Va a limitarse a ver qué es lo que dice la Unión Europea o es que nosotros no somos Unión Europea?", ha planteado a la titular de Defensa.

Y mientras España sigue presente en estas misiones, ha subrayado, el Gobierno no se plantea participar en una misión en el mar Rojo para proteger la navegación frente a los ataques de los hutíes yemeníes. Conde ha considerado que sería "razonable" teniendo en cuenta el impacto que estos ataques están teniendo en el comercio marítimo internacional y habida cuenta de que España recibe el 80% de sus importaciones por mar.