PP y PRC "avanzan" en el acuerdo de investidura de Buruaga en Cantabria, que podría cerrarse en días

Los regionalistas renuncian a algunas de las condiciones de su última propuesta, pero mantienen que Vox no entre en el Gobierno

SANTANDER, 13 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular y el Partido Regionalista de Cantabria han mantenido este martes la segunda reunión de negociación sobre el acuerdo de investidura de la 'popular' María José Sáenz de Buruaga como presidenta de Cantabria, que podría cerrarse "en los próximos días" si se resuelven los "pequeños flecos" aún pendientes.

Este avance en las negociaciones se ha producido después de que el PRC haya eliminado un bloque de condiciones incluidas en el documento borrador aprobado por la Ejecutiva del partido el pasado jueves.

Concretamente, se trata del sexto bloque incluido en la propuesta regionalista que tenía que ver con una serie de políticas concretas "para garantizar el crecimiento, el empleo, las prestaciones sociales y los servicios básicos de calidad" y que el PP rechazó porque entendía que eran cuestiones "de Gobierno" y no para una investidura.

Así lo ha reconocido la vicesecretaria de Organización del PRC, Paula Fernández, en declaraciones realizadas a los medios de comunicación tras la reunión (hoy, a diferencia de la semana pasada, sí las ha habido), donde ha explicado que el documento planteado por su partido era un borrador "de máximos".

Sí ha señalado que al PRC le ha "sorprendido" que el PP no acepte ese bloque cuando "muchas" de las políticas que tiene previsto llevar a cabo esta legislatura "son coincidentes" con las incluidas en ese bloque de la propuesta regionalista.

En el mismo, entre otras muchas peticiones, se incluía, por ejemplo, la solución en doce meses del problema de listas de espera sanitarias y de dotación de plazas en los hospitales y centros sanitarios; agilizar el reconocimiento de las prestaciones de la dependencia; eliminar el impuesto de patrimonio; la continuación del proceso de ampliación del Parque Científico y Tecnológico (PCTCAN) o el inicio inminente de las obras para el centro de arte en La Lechera de Torrelavega.

A diferencia de este bloque, los regionalistas sí mantienen cinco cuestiones "fundamentales" incluidas en esa propuesta, entre ellas la de que Vox no entre en el Gobierno de Cantabria --aunque no se opone a "acuerdos puntuales" entre este partido y el PP a lo largo de la legislatura--.

Otras en las insisten los regionalistas son que se mantengan los proyectos que están en marcha y que, a su juicio, son claves para el desarrollo de Cantabria --las obras del nuevo Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC), La Pasiega, la protonterapia en Valdecilla...) y también que el PP insista en la reivindicación al Estado en los proyectos que están pendientes y que fueron recogidos en el conocido 'papeluco' firmado entre el PRC y el PSOE a nivel nacional hace cuatro años.

También el PRC mantiene entre esas condiciones el "blindaje a los ayuntamientos con independencia de su color político", lo que implicaría que se mantenga el Fondo de Cooperación Municipal "blindado por ley" "sin ninguna modificación" y también el Plan de Obras con los "mismos criterios y circunstancias" que ahora lo rigen, entre ellos aquellos que tienen que ver con los municipios en riesgo de despoblamiento, y que el lobo salga del Lista de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE).

Cuestionada acerca de si el PP ha aceptado en la reunión de hoy estas exigencias del PRC, Fernández ha señalado que "se está trabajando" en ello aunque ha insistido en que esos cinco puntos "mandatados" por la Ejecutiva del partido "tienen que estar en el acuerdo".

"Nosotros no nos vamos a mover un ápice de los puntos fundamentales para llegar a un acuerdo", ha dicho la regionalista, quien ha explicado que ahora se trabajará por parte de los dos partidos en ver cómo ello se plasma en el documento definitivo -- que deberá ser respaldado por la Ejecutiva regionalista--. Pese a que aún no hay nada cerrado, ha señalado que "hay voluntad de un acuerdo".

Por ahora, no hay previstas nuevas reuniones y se irá trabajando en ello "de forma interna", según ha explicado la secretaria general del PP, María José González Revuelta, a preguntas de los medios tras esta reunión, que ha sido algo más larga que la de la semana pasada (ha durado unos 40 minutos y la otra apenas media hora).

González Revuelta ha reconocido que en la reunión de hoy ha sido "muy útil" y "se ha avanzado muchísimo" en el acuerdo de investidura de Buruaga, tanto que, según ha dicho, solo faltan unos "pequeños flecos que habrá que limar" y que harían que el acuerdo "se pueda cerrar en los próximos días".

La dirigente popular ha señalado que en este encuentro "se ha vuelto al origen", esto es al "planteamiento inicial" fijado en la conversación que mantuvieron el pasado 2 de junio por Buruaga y Revilla, en la que la líder del PP pidió al regionalista la abstención del PRC en su investidura como presidenta de Cantabria para que el PP gobierne en solitario, un objetivo que mantienen los populares.

González Revuelta ha señalado que ese planteamiento acordado por Revilla y Buruaga era "un acuerdo puntual de investidura y no de legislatura" como, según la dirigente del PP, "podría entenderse" del documento que el PRC envió al PP la semana pasada.

Ha señalado que ese planteamiento inicial tenía "tres puntos fundamentales" que el PP no tiene "ningún problema en aceptar" porque forman parte de su programa electoral. Estos puntos eran, según ha señalado, la continuación de los proyectos en marcha; "gobernar para todos" y mantener las "reivindicaciones al Estado en materia de infraestructuras" y también otras como la salida del lobo del LESPRE.

Ha insistido que en la negociación del PP con el PRC, hoy ni "nunca", han estado sobre la mesa "cargos" ni otras cuestiones como que no haya comisiones de investigación, algo a lo que Revilla sí se ha referido en alguna intervención pública. "Ni ellos lo han pedido nunca ni nosotros lo íbamos a aceptar", ha dicho González Revuelta, que ha reiterado que su partido "no va a renunciar" a las responsabilidades de buen Gobierno ni a la transparencia.

González Revuelta ha confiado en que esos "pequeños flecos" que existen puedan solucionarse y se pueda cerrar el acuerdo "lo antes posible" y programar la investidura, que podría ser "en próximas semanas" y que daría lugar a un Gobierno del PP en solitario.

La dirigente popular no ha querido ahondar en cómo podrán quedar plasmadas exigencias de los regionalistas, como la relativa a Vox, entre otras, hasta que el acuerdo esté cerrado. "En el remate final de ese documento se verá cuál es la conclusión, no le voy a avanzar", ha dicho.

Por otra parte, ha aclarado, a preguntas de la prensa, que tampoco ha estado en la conversación la cuestión de los pactos en los ayuntamientos, donde tampoco ha querido avanzar nada que pueda hacer que haya un "retroceso" en las negociaciones con otras fuerzas políticas.

También ha sido cuestionada acerca de que el PSOE haya puesto como línea roja de los pactos en los ayuntamientos no gobernar con el PP.

"Es algo que no nos sorprende por parte del PSOE porque así lo ha hecho siempre salvo que luego haya algún díscolo que no acata sus directrices", ha señalado González Revuelta, quien ha señalado que "no sabe" si en esta ocasión los habrá.

La reunión de hoy se ha celebrado, como la anterior, en el Parlamento de Cantabria y en ella han participado, por parte del PP, González Revuelta; Isabel Urrutia, Roberto Media e Íñigo Fernández, y por parte del PRC Paula Fernández, Javier López Marcano, Guillermo Blanco y Rosa Díaz.