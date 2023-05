PP pregunta a Calviño si tiene una filial opaca en Bruselas y la ministra dice que ya ha desmentido esos "bulos"

A dos semanas del 28 de mayo, Maroto y la vicepresidenta se cruzan reproches sobre vivienda, corrupción y bloqueo en el CGPJ

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, ha pedido este martes a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, que aclare en sede parlamentaria si mantiene operativa una filial opaca en Bruselas. La ministra ha afirmado que si tuviera que dedicarse a "desmentir" cada día los "bulos del PP" que ya ha "desmentido" no haría otra cosa y ha dicho que los 'populares' sacan este tema debido a las "buenas noticias" sobre la economía española que se están produciendo.

En su intervención en la sesión de control al Gobierno del Pleno del Senado, Maroto ha preguntado a Calviño si cree, como la ministra de Educación, Pilar Alegría, "que la vivienda es un derecho y no una mercancía". "Se lo pregunto porque vemos que se le vincula a usted con una sociedad que sí mercadea con propiedad inmobiliaria", ha dicho, haciéndose eco de las informaciones que ha publicado 'El Debate'.

Por eso, Maroto le ha preguntado expresamente si "es verdad que mantiene operativa en Bruselas una filial opaca de la sociedad que abrió en España". "Conteste a esto porque estaría bueno que con su voto a favor en el Consejo de Ministros apruebe que se otorguen más privilegios a los okupas en España y, a la vez, tenga una sociedad inmobiliaria opaca en Bruselas. Espero que esta vez sí conteste", ha emplazado a la vicepresidenta.

CALVIÑO ACHACA LAS "MENTIRAS" A LAS BUENAS NOTICIAS EN ECONOMÍA

Calviño ha asegurando que no conoce "prácticamente nada" a Maroto y que él a ella "en absoluto", pero ha recalcado que es "previsible". Así, ha señalado que cuando vió las "buenas noticias" sobre la economía española en crecimiento económico o creación de empleo, ya pensó que "nueva historia, qué nuevo bulo y qué nueva mentira va a inventar el Partido Popular para tratar de generar ruido y que no se hable de lo importante".

A renglón seguido, la vicepresidenta ha sacado pecho de la situación de la economía, asegurando que en el primer trimestre la economía creció un 3,8%, por encima de los países del entorno; "se aceleró la creación de empleo, que en el mes de abril" con 20,6 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social y la tasa de inflación de España está "muy por debajo" de otros países europeos.

Además, Calviño ha subrayado que desde 2018 el Gobierno "ha puesto en marcha una batería de medidas para recomponer el parque público de vivienda" que el PP "desmanteló". "Si no se hubiese vendido la vivienda pública construida en nuestro país, tendríamos cuatro millones de viviendas para alquiler asequible y vivienda social en este momento", ha espetado a Maroto.

En su turno, el portavoz del PP en el Senado ha replicado a la vicepresidenta que no se trata de que lo conozca o no "sino que le conteste" en el Senado a sus preguntas, y le ha echado en cara que no haya aclarado si esa "sociedad opaca" en Bruselas "es o no mentira".

"Ha habido silencio porque no lo ha desmentido, igual que hace el señor Puig, que tiene 57 veces una presunta trama corrupta para favorecer a su hermano", ha afirmado, en alusión a presidente de la Generalitat. Tras asegurar que "quien calla otorga", ha asegurado que espera que las urnas "contesten con claridad al silencio" tanto de la vicepresidenta como de Ximo Puig.

Calviño le ha replicado entonces que si ella tuviera que dedicarse a "desmentir cada día lo que ya he desmentido" varias tras las "mentiras y bulos del PP" no podría dedicarse a trabajar. "Pues no va a tener éxito. Aquí estamos haciendo una política responsable y los ciudadanos españoles saben muy bien que pueden contar con un Gobierno que piensa en el interés general, que trabaja sin descanso y que además tiene muy claras sus prioridades", ha finalizado.

MAROTO ACUSA A RODRÍGUEZ DE HACER "OTRA VEZ" UN "MITIN" EN MONCLOA

Durante el debate, Maroto también ha atacado a Calviño con la propuesta de Bruselas para endurecer la malversación y le ha preguntado si "piensa que rebajar el delito de malversación para beneficiar a un grupito de delincuentes independentistas es hacer los deberes".

Además, ha pedido al Gobierno que deje de "mentir" sobre el Consejo General del Poder Judicial porque "lo único que mantiene bloqueada la renovación" es "la alergia que tiene Sánchez a garantizar la independencia de los jueces en España".

"Sánchez ya solo sabe hacer oposición a todo. Oposición a los jueces, oposición a los empresarios, oposición a las CCAA donde gobierna el PP, oposición a Podemos 1, oposición a Podemos 2", ha manifestado, para criticar que este martes "otra vez" la ministra portavoz se haya dedicado a hacer un "mitin" en Moncloa tras el Consejo de Ministros.

"Es muy grave confundir Moncloa con la sede del PSOE, tanto como utilizar el Falcon como un autobús de campaña. Ustedes hacen las dos cosas y las hacen todos los días y es profundamente grave", ha manifestado, para criticar la "oposición nerviosa" del Gobierno a Alberto Núñez Feijóo, algo que, a su juicio, evidencia que Pedro Sánchez "oposita ya cada día a convertirse en el jefe de la oposición".

Entonces Calviño ha preguntado a Maroto si es que ve "tan mal" el liderazgo de Feijóo que "tiene que salir a defenderlo" en el Senado. "¿No se puede defender él de las verdades que aquí decimos?", le ha lanzado.

A renglón seguido, ha dicho que de las palabras del portavoz del Grupo Popular deduce que "están dispuestos a llegar a un acuerdo para renovar el CGPJ", algo que, según ha dicho, "ya va siendo hora porque están deteriorando el funcionamiento de una de las instituciones más importantes de la democracia". Sin embargo, ha dicho que el "problema" del PP es que "dice una cosa y luego claramente hace la contraria".