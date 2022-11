El PP pregunta si los deportistas vascos tienen tanto interés en una selección propia tras el "cambio de cromos" con PNV

Javier Maroto enmarca en la normalidad la reunión de Feijóo con Ortuzar y dice que la posición del PNV en la moción a Rajoy "ya fue calificada"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha denunciado el "cambio de cromos" entre el Gobierno y el PNV para reconocer la oficialidad de las selecciones vascas de surf y pelota en competiciones internacionales, preguntándose si los afectados, los deportistas de estas dos competiciones, tienen el mismo interés en que se reconozcan como selecciones independientes.

"Sánchez no está preocupado de la mayoría social de España, sino de la mayoría parlamentaria que todos los días tienen que votarle", ha denunciado el dirigente 'popular' en una entrevista con Europa Press, donde ha precisado que el debate sobre las selecciones vascas no se hubiera dado "si los votos de los nacionalistas no fuesen necesarios".

Según Maroto, la aprobación de esta enmienda del PNV en la Ley del Deporte se trata de un "cambio de cromos evidente", censurando que este acuerdo "se ha cocinado en un despacho". A este respecto, se ha preguntado si los surfistas y los pelotaris vascos tienen el mismo interés en una selección propia.

Con todo ello, el portavoz de los 'populares' en el Senado ha reprochado a Sánchez que sea "capaz de trocear cualquier cosa" a cambio de ciertos apoyos, poniendo como ejemplo también la Denominación de Origen de La Rioja y la pretensión del PNV de escindirlo en Viñedos de Álava.

A LA ESPERA DE LOS SIGUIENTES PASOS

Al ser preguntado por si el PP tiene en mente recurrir esta norma al Tribunal Constitucional, como apuntaba la Federación Española de Surf en declaraciones a Europa Press, Javier Maroto se ha mostrado cauto y ha afirmado que desde la dirección nacional esperan a ver "cómo evolucionan las cosas".

De hecho, Maroto ha incidido en que espera también a ver qué voces de estos dos deportes --pelota y surf-- se alzan en el País Vasco porque, según ha avisado, "a lo mejor no es una posición tan unánime entre estos deportistas".

En cualquier caso, Maroto ha reconocido la dificultad de revertir este acuerdo durante el trámite parlamentario, también en el Senado, porque la mayoría nacionalista es la misma en ambas Cámaras. "Si el intercambio de cromos lo mantienen, la enmienda se incorporará a la ley, no es una cuestión de mayoría parlamentaria, sino de que es un intercambio de favores, tú me das esto y yo te doy aquí, es lo de siempre", ha zanjado.

LA RELACIÓN CON EL PNV

Javier Maroto también se ha pronunciado sobre la reunión de la pasada semana entre el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el líder del PNV, Andoni Ortuzar. Aquí, el portavoz del PP en el Senado ha enmarcado este encuentro en la "normalidad", aunque "existan enormes discrepancias".

"El presidente del PP se puede reunir con normalidad, aunque discrepe en muchas cosas, con la presidenta de Ciudadanos, con el presidente de Vox, con el presidente del PNV y con el presidente de otro partido", ha reivindicado Maroto.

Y es que, bajo su punto de vista, la reunión entre ambos dirigentes "no significa nada más que un encuentro entre partidos que gobiernan en comunidades autónomas": "Eso es todo, no hay que sacar ninguna otra conclusión".

Precisamente, Maroto ha afirmado que la posición del PNV en la moción de censura que propició la salida de Mariano Rajoy de La Moncloa ya fue calificada por el PP en su día, "y no fue en positivo desde luego". Por ello, ha recalcado su defensa de llegar a puntos de entendimiento "con personas que piensan de forma distinto".