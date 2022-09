El PP propone cambiar la ley para limitar indultos como el de Griñán: El autoindulto no lo admitirán los ciudadanos

Bendodo asegura que su partido lo que pretende en este momento es solo "mover conciencias" y "abrir el debate"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El coordinador general del PP y senador por Andalucía, Elías Bendodo, ha abierto este lunes la puerta a reformar la ley para "limitar" indultos como el que, a su juicio el Gobierno de Pedro Sánchez prevé conceder al expresidente socialista José Antonio Griñán tras condena por el caso de los ERE en Andalucía. Tras criticar que el PSOE se plantee "indultar" a su propio partido, ha avisado que conceder esa medida de gracia ni lo entenderían ni lo admitirían los ciudadanos.

En una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Alberto Núñez Feijóo, Bendodo ha subrayado que Pedro Sánchez está siguiendo el "mismo camino" que trazó en su día con los dirigentes independentistas condenados por el 'procés', porque primero negó esos indultos pero luego terminó concediéndolos. "Nos suena esta película a lo que puede venir en las próximas semanas", ha vaticinado.

Bendodo ha solicitado al Ejecutivo que antes de tomar una decisión sobre Griñán "se lea bien los 1.205 folios de la sentencia del caso ERE" porque son "claramente la autopsia del mayor caso de corrupción de la historia de nuestro país".

"Son la autopsia del gran fraude socialista", ha proclamado, para añadir que se ha demostrado que "Andalucía no era socialista" sino que el socialismo "iba dopado a las elecciones". Según ha agregado, "se daban las ayudas a las empresas con un boli y un pósit amarillo", sin concurso.

DICE QUE EL PP BUSCA ABRIR EL DEBATE

El 'número tres' del PP ha indicado que una de las conclusiones que se ha tratado en la Interparlamentaria que el partido ha celebrado en Toledo este fin de semana es "cambiar la ley del indulto para evitar situaciones" como la que tienen este momento encima de la mesa con José Antonio Griñán.

Al ser preguntado si el Grupo popular presentará una ley en el Congreso para forzar a los grupos a retratarse, ha explicado que su formación lo que quiere ahora es "abrir el debate popular de que el autoindulto esté limitado" en España porque que el Gobierno "indulte a su propio partido no tiene sentido".

De hecho, ha avisado al PSOE que "el autoindulto no lo van a admitir los ciudadanos" porque es el "mayor caso de corrupción de la historia de España". A su juicio, el PSOE "no puede ni debe indultar al PSOE".

"Lo que pretendemos es mover conciencias y abrir el debate, nada más. Que se piensen esto antes de tomar ninguna decisión porque la gente no lo entendería", ha manifestado Bendodo, que cree que en este momento hay que ver cómo podrían "perfeccionar todos estos procedimientos" ante una norma que data de 1870.

Bendodo ha señalado que los Gobiernos deben "tomar medidas que los ciudadanos puedan aceptar" y "entender". "Y el PSOE indultando al PSOE, aparte de ser muy difícir de explicar es muy difícil de entender por los españoles", ha dicho, para insistir que tienen que "limitar de alguna manera" indultos como el que se pretende dar a Griñán.

El coordinador general del PP ha señalado que su partido quiere dar ahora un "primer paso" para "llamar a la reflexión" y "abrir el debate" para que no caiga Sánchez en la "tentación" de dar unos indultos que, a su juicio, la ciudadanía "no entendería bajo ningún concepto". "Ante esa prerrogativa que tienen los Gobiernos, no estaría mal pactar limitaciones", ha resaltado.

PROPUESTA DE REGENERACIÓN

Además, el coordinador general de los 'populares' ha señalado que el PP apostará por una propuesta de regeneración institucional porque a su juicio el Gobierno corrompe todo lo que toca y actúa con intervencionismo.

"El Gobierno no puede meter la mano en todo", ha dicho Bendodo, para añadir su partido pondrá un "dique definitivo a la contaminación ideológica de Sánchez en los órganos del Estado"