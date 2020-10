El PP propone al PSOE formar un gobierno conjunto en Ourense, para el que no descarta a las demás fuerzas

Los socialistas estudiarán la propuesta en el seno de la organización pero inciden en que debe gobernar la lista más votada

OURENSE, 13 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular ha propuesto al Partido Socialista formar un gobierno conjunto en el Ayuntamiento de Ourense, para el que no descarta a ninguna de las restantes fuerzas de la corporación municipales, pero rechaza la postura del PSOE, que defienden gobernar en solitario.

En concreto, los socialistas han recibido este martes respuesta de los populares a la propuesta que previamente le habían hecho llegar tras la mesa de diálogo mantenida este martes entre los distintos portavoces con el objetivo de desbloquear la situación de la administración local.

La convocatoria de esta mesa, a la que no ha acudido el BNG, ha sido realizada por el portavoz de Ciudadanos, José Araújo, quien ha descrito la sesión como "un punto de optimismo" para la ciudad de Ourense al considerar que las propuestas llevadas a cabo pueden aportar "resultados muy fructíferos".

Araújo ha destacado tener la sensación de que "quedan unos minutos menos" para solucionar el problema de Ourense que, en su opinión, es Gonzalo Pérez Jácome.

En la misma línea se ha mostrado el portavoz de Democracia Ourensana, Miguel Caride, quien ha manifestado que la reunión resultó muy "positiva" al considerar que la propuesta del PP abre "nuevo diálogo". "Eso es lo que hay que hacer", conversar y llegar a acuerdos por "el bien de la ciudadanía". Con todo, ha señalado que el PSOE aún elevará esta nueva propuesta a los órganos del partido por lo que aún no se habla de "visto bueno".

Por su parte, el Partido Popular ha declarado, a través de Jesús Vázquez, que lo que se ha llevado a cabo en la reunión es la "búsqueda" de un equipo de gobierno que tenga un alcalde y "por lo menos" 14 apoyos porque, bajo su punto de vista, lo que necesita la ciudad es ungobierno estable que resista a los 3 años que aún quedan de mandato.

A pesar de buscar esa estabilidad no ha concretado si desde el Partido Popular apoyarían que el alcalde de la ciudad fuese Rafael Villarino, portavoz del Partido Socialista, por ser elcandidato de la lista más votada.

No obstante, como la moción de censura tiene que ir firmada a nombre del próximo alcalde, ha manifestado que estarán a favor de cualquier gobierno que forme esta estabilidad y ha subrayado que no se ha cerrado alrededor de ningún nombre puesto que "no se trata de apellidos" o "identidades de partido" sino de presentar ante los vecinos de Ourense "una cabeza visible con un programa visible para el desarrollo de la ciudad".

Además, ha expuesto que la hoja de ruta todavía no está definida puesto que se concretará en futuras reuniones una vez que el Partido Socialista, habiendo consultado con los órganos de su partido, aclare si aceptan o no la propuesta realizada por el Partido Popular.

LOS SOCIALISTAS INSISTEN EN LA LISTA MÁS VOTADA

Por su parte, el portavoz de los socialistas de Ourense, Rafael Rodríguez Villarino, ha asegurado que la semana pasada no acudieron a la mesa de diálogo porque "aún no" tenían la respuesta del PP y "era un sin sentido" conversar sin una decisión que hoy sí han recibido.

Con todo, el socialista ha asegurado que valorarán la propuesta dentro de la organización pero ha discrepado con el Partido Popular en que un gobierno estable implique un gobierno de 14 concejales puesto que "eso ya era lo que hubo durante este mandato" y "no funcionó".

Frente a ello, ha incidido en que, para el PSOE, un gobierno estable puede ser un gobierno "de nueve con el apoyo de las otras fuerzas de la corporación".

Villarino también ha declarado que "es de lógica" que el alcalde sea el candidato de la lista más votada, puesto que sino "no sería necesarias" las mayorías, ya que incluso "los no adscritos" podrían ser regidores municipales.

Por su parte, el BNG ha ratificado que "no acudirían a más reuniones a menos que fuese para firmar la moción de censura", por lo que Luis Seara, portavoz del Partido Nacionalista Gallego, fue elúnico que no asistió a la mesa de diálogo.