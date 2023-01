El PP prosigue su ofensiva en la calle por la ley del 'sí es sí' y prepara concentraciones en la Comunidad Valenciana

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular prosigue su ofensiva en la calle contra el Gobierno de Pedro Sánchez por no rectificar la Ley de Garantía de la Integridad Sexual, conocida como ley del 'solo sí es sí', y prepara concentraciones en la Comunidad Valenciana para este mismo sábado, según han avanzado a Europa Press fuentes de la formación.

El PP ya convocó el pasado 20 de enero una concentración en Ferrol en apoyo de las víctimas de los agresores sexuales que han visto rebajadas sus penas tras la aplicación de esa norma, que contó con la participación de la secretaria general del PP gallego, Paula Prado, y más cargos del partido.

La ubicación elegida para esa primera protesta fue Ferrol por un caso reciente en el que un padre que abusó de su hija de 13 años se vio beneficiado por la aprobación de la norma. El PP pretende hacer concentraciones similares --máxime cuando ya se han producido más de 260 revisiones de penas-- y una de ellas tendrá lugar en la Comunidad Valenciana.

En concreto, el PP ha pedido autorización a la Delegación del Gobierno para celebrar concentraciones en las tres provincias (Castellón, Alicante y Valencia) este mismo sábado a las 12.00 horas, una protesta que consideran justificada ante el "récord" de caso en esta autonomía. El presidente del PPCV, Carlos Mazón, prevé asistir a la de Valencia, según fuentes del partido.

DESGASTE AL GOBIERNO DE PEDRO SÁNCHEZ

En 'Génova' reconocen que el empecinamiento de Ministerio de Igualdad y del propio Sánchez en no rectificar la ley del 'sólo sí es sí' es uno de los puntos más débiles del Gobierno en este momento, por lo que el PP seguirá con su estrategia de desgaste a Sánchez por este asunto.

En los últimos días, el PP aprovecha todas sus declaraciones públicas para exigir a Pedro Sánchez que "rectifique" la ley. Así lo hizo este mismo martes la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, que arrancó su debate con el jefe del Ejecutivo en el Pleno del Congreso para trasladarle directamente esa exigencia.

"Su feminismo es mentira", llegó a espetarle Gamarra, quien recordó además al presidente del Gobierno que la sociedad "le insta a actuar y rectificar" la ley del 'solo sí es sí'. Además, pidió apoyo a los demás grupos para intentar cambiar la norma dado que no lo hace el Ejecutivo.

BOLAÑOS RECONOCE "EFECTOS INDESEADOS"

Este martes, en un desayuno de Europa Press, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha admitido que la Ley del 'solo sí es sí' ha tenido "efectos indeseados" como la revisión de condenas a agresores sexuales, pero ha eludido pronunciarse sobre la posibilidad de corregir la norma.

Ante esas palabras del ministro, Gamarra ha asegurado este miércoles que el PP "no puede entender" que el ministro reconozca los efectos de esa ley pero no haga nada por cambiarla. A su entender, "no vale lamentar" cuando tiene en su mano la capacidad de "rectificar" la norma.