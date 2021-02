El PP quiere que el Gobierno aclare al Congreso si respalda la condonación de deuda y forzará una votación

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El PP quiere que el Gobierno aclare si respalda la condonación de deuda pública por parte del Banco Central Europeo (BCE), como han pedido responsables políticos del PSOE y Unidas Podemos, y a tal fin interpelará al Ejecutivo en el Pleno del Congreso del próximo miércoles y forzara una votación a la semana siguiente.

En el escrito registrado en el Congreso y recogido por Europa Press, los 'populares' censuran la "enorme irresponsabilidad" que a su juicio supone que cargos relevantes como la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y el responsable económico de Podemos, y también secretario de Estado, Nacho Álvarez, se hayan adherido al manifiesto impulsado por el economista francés Thomas Piketty para pedir la condonación de deuda.

El PP asegura que la condonación es una propuesta "ilegal" y "contra los tratados comunitarios", pero además "mina la confianza de los inversores internacionales y siembra dudas sobre la capacidad del Gobierno de devolver la deuda emitida".

Asimismo, recuerda que aproximadamente la mitad de fondos europeos que recibirá España en los próximos años son préstamos a devolver: "No puede haber ninguna duda por parte de nuestros socios europeos de que vamos a devolver hasta el último euro recibido", subraya.

CALVIÑO DESECHÓ "ABRIR NUEVOS DEBATES"

Será el Gobierno quien decida cuál de sus integrantes asumirá el debate con el PP, aunque todo apunta a que será la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, la que saldrá a responder a la tribuna del hemiciclo.

La vicepresidenta tercera ya pidió esta semana "no abrir nuevos debates", pues cree que "no resulta productivo" y cree que la prioridad del Gobierno "debe seguir siendo articular una buena política fiscal y monetaria para la recuperación". "Tenemos que centrarnos en esto y no en abrir otro tipo de debates que contribuyan a este objetivo", zanjó.

Y tras este debate, el PP presentará una moción que se someterá a votación a la semana siguiente, todo ello con el fin de que el Gobierno se 'retrate' en el Parlamento por un tema en el que la opinión del Gobierno de coalición no es unánime.