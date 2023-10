El PP reafirma "sin ambages" la condena al atentado de Hamás y critica que Sánchez "se vuelva a poner de canto"

VALLADOLID, 9 (EUROPA PRESS)

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha reafirmado este lunes "sin ambages" la condena al atentado perpetrado por el movimiento islamista Hamás contra Israel y ha criticado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "se vuelva a poner de canto" para no "disgustar" a sus socios de coalición.

Así se ha expresado el dirigente 'popular' en Valladolid, donde ha atendido a los medios junto al presidente del PP de Valladolid, Connrado Íscar, y el alcalde, Jesús Julio Carnero.

Bendodo ha señalado que les "sorprende" que Sánchez no haya llamado al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para solidarizarse con el "ataque injusto y absolutamente desproporcionado y terrorista" contra la población israelí como sí han hecho ya primeros ministros de todo el mundo.

"No sé si lo habrá hecho en las últimas horas, pero Sánchez no puede olvidar que no solo es el presidente del Gobierno español, sino que es el presidente de turno de la Unión Europea", ha añadido Bendodo.

A renglón seguido, el dirigente del PP ha insinuado que Sánchez se "vuelva a poner de canto" poniéndose "a favor" de Sumar "sin condenar este brutal ataque de terrorista".