PP-A recalca que Vox es su "socio preferente" y advierte de que no permitirá "sellos ideológicos" en el Presupuesto

SEVILLA, 4 (EUROPA PRESS)

El PP-A ha manifestado que los Presupuestos para 2021 que este miércoles se han registrado en el Parlamento son los que Andalucía "necesita" y ha pedido a los partidos políticos de la oposición "sentido común, generosidad y voluntad de acuerdo". Ha insistido en que Vox es su "socio preferente", pero le ha advertido, así como a PSOE-A y a Adelante, de que no permitirá "sellos ideológicos" en la cuentas de la comunidad.

Así se ha pronunciado en rueda de prensa, el portavoz del PP-A en el Parlamento, José Antonio Nieto, que ha querido dejar claro que los Presupuestos que ha aprobado el Gobierno andaluz no son "ideológicos y no se van a transformar en ideológicos", y están abiertos al diálogo.

"Si los partidos que sostienen al Gobierno (PP y Cs) no han caído en la tentación de ponerles un sello ideológico, tampoco vamos a consentir que desde la oposición se pretenda poner ese sello ideológico", según ha dicho Nieto, quien ha querido dejar claro que no estamos antes unos Presupuestos de PP-A o de Ciudadanos, sino ante los Presupuestos de Andalucía que se requieren en estos momentos tan duros.

En este sentido, ha pedido "sentido común, generosidad y voluntad de acuerdo" a todos los grupos políticos y ha insistido en que para el PP-A, Vox sigue siendo el "socio preferente y queremos que tenga además ese estatus, que se lo ha ganado también con su lealtad" en estos dos años de legislatura.

No obstante, ha pedido a Vox que no se proponga "como socio excluyente", porque eso no es lo que necesita Andalucía en estos momentos. Para Nieto, hay que hablar y escuchar a todo el mundo y tenemos que intentar que cada andaluz se sienta reflejado en el contenido de estas cuentas y para ello es fundamental que "todos los grupos renuncien a sus exigencias ideológicas".

Sobre si Vox ha presentado algún documento en las reuniones sobre el Presupuesto con exigencias que pudieran tener cierto "sello ideológico", Nieto ha indicado que no tiene conocimiento de ello y que ese partido sí expresó su intención de plantear algún documento en la reunión que se suspendió hace unas dos semanas.

En cuanto al contenido del Presupuesto para 2021, Nieto ha destacado que el 94 por ciento del crecimiento se centra en salud, educación y dependencia. Ha apuntado que la dotación para la sanidad se incrementa en 716 millones, con lo que probablemente se cumplirá con esa petición histórica jamás alcanzada antes de que cuente con un presupuesto que esté por encima del 7 por ciento del PIB andaluz.

Asimismo, ha destacado el esfuerzo en materia de educación, cuya dotación se incrementa en más de un 7 por ciento y se alcanzan los 8.322 millones, una cifra muy próxima al 5 por ciento del PIB. En cuanto a la dependencia, ha valorado que crezca en más de un seis por ciento, de manera que su dotación se acerca a los 2.000 millones.

"Hay un esfuerzo en todo aquello que necesita Andalucía, como la garantía de derechos fundamentales", según Nieto, quien también ha destacado que la partida para inversiones crece en un 18 por ciento.

"Nuestra voluntad es que Andalucía tenga los mejores presupuestos, y estos lo son", según ha indicado Nieto, quien ha considerado que va a "ser difícil que se puedan mejora" durante el trámite parlamentario, porque mantienen un equilibrio entre la necesidad de ser expansivos y la necesidad de prudencia y de no hipotecar nuestro futuro con un exceso de déficit y de deuda.

Ha querido dejar claro que si estos Presupuestos no se aprobaran, no será por falta de voluntad de diálogo del Gobierno andaluz con todos los grupos. "Nos gustaría contar con un Presupuesto que fuera razonablemente aceptado por todos", ha dicho.