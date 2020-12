El PP rechaza limitar poder a un CGPJ caducado como plantean PSOE y Podemos y recalca que "no se ha movido" de posición

"Hay algunas cosas que ha entregado el Gobierno a cambio de los votos del PGE que nunca se deberían haber entregado", dice Rodríguez

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria de Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, ha asegurado que su partido rechaza limitar el poder del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando su mandato esté caducado, como ocurre en la actualidad, y ha subrayado que "no se han movido" de posición en ningún momento en relación con esta cuestión.

Así se ha pronunciado después de que el PSOE y Unidas Podemos registraran este miércoles una nueva proposición de Ley en el Congreso para limitar las funciones del CGPJ cuando haya caducado su mandato, de forma que este órgano no pueda realizar nombramientos clave en la cúpula judicial en periodo de funciones y se limite a funciones de mero trámite ordinario.

Tras señalar que ese proceso debe seguir "criterios profesionales", ha echado en cara al Gobierno que "cuando algo no le gusta o no sale como él quiere" opta por "cambiar la ley". "Nosotros no nos hemos movido de dónde estábamos", ha enfatizado, para defender un acuerdo entre el PSOE y el PP para renovar el CGPJ "sin que entre Podemos" dentro del mismo.

Al ser preguntada si el PP estaría a favor de limitar las funciones del Consejo cuando su mandato esté caducado, Rodríguez ha afirmado rotunda: "Indudablemente no". Dicho esto, ha defendido los requisitos que ha puesto su formación encima de la mesa (dejar fuera a Podemos, retirar la proposición de ley de reforma judicial que rebaja la mayoría parlamentaria y avanzar en la despolitización) y ha reiterado que su partido "no se ha movido" y defiende la misma posición "desde el primer momento".

APOYO A ENMIENDAS DE ERC

Al ser preguntada por el hecho de que el PP haya respaldado enmiendas de ERC en los Presupuestos, Rodríguez ha explicado que serían enmiendas "con las que están de acuerdo". "Nosotros en principio no estamos cerrados a aprobar aquello que nos parece razonable, no como otros que solamente por llevar el nombre del PP quedaban absolutamente vetadas", ha dicho, denunciando así la actuación de PSOE y Unidas Podemos en este trámite parlamentario.

Rodríguez ha señalado que el PP ha votado siguiendo criterios "objetivos" porque su partido no se fija de quién son esas enmiendas "sino lo que llevan detrás o debajo" que, según ha dicho, es lo que han criticado de los acuerdos alcanzados por el PSOE con Bildu y ERC para poder sacar adelante las cuentas públicas.

"Hay algunas cosas que ha entregado el Gobierno a cambio de los votos de Presupuesto que nunca se deberían haber entregado", ha aseverado, para añadir que el PP ha votado a favor de muchas enmiendas de distintos grupos, muchas de ellas transaccionales, incluyendo algunas en las que aparecía la firma de PSOE y Unidas Podemos.

En este punto, ha recalcado que "lo que no es normal" es que se hayan incorporado enmiendas de PSOE y Podemos y "la misma enmienda se vete al PP", como por ejemplo la relativa al quinto centenario de la muerte de Nebrija. "Nosotros no hacemos eso", se ha quejado.

Al ser preguntada si el PP no ve mejor apoyar estos PSGE que seguir con los de Cristóbal Montoro, dado que están más adaptados a la situación actual, Rodríguez ha indicado que aquellos PGE del PP "estaban pero no existían" porque el actual Gobierno lo había modificado con reales decretos ley.

"NO SON LOS PGE QUE NECESITA LA ECONOMÍA ESPAÑOLA"

Dicho esto, ha señalado que el PP ha presentado una enmienda de totalidad porque estas no son las cuentas públicas que "necesita la economía española", ya que, "no contienen medidas que apoyen al tejido productivo" e "incrementan mucho el gasto estructural", entre otras cuestiones.

En cuanto al acuerdo al que han llegado los partidos del Gobierno para frenar los desahucios y que se plasmará en un decreto, Rodríguez ha dicho que el PP quiere conocer qué es exactamente lo que se propone. "No sé que texto nos van a traer pero nosotros creemos en la propiedad", ha manifestado.

Dicho esto, ha asegurado que "no se puede dejar a nadie en la calle tirado o debajo de un puente en un país del primer mundo" pero hay "muchas medidas que, aprovechando el estado de alarma, van por un camino" que al PP no le "parece adecuado". A su entender, lo que hay que hacer es "generar empleo", algo que, a su juicio, "se ha dejado lado" en los actuales PGE.