El PP recuerda a Bolaños que también el Supremo, el Consejo de Estado, y juristas piden una Ley de Pandemias

'Génova' ve urgente aprobar esa ley, como han hecho Alemania o Canadá, y dice que no puede haber otra vez 17 Navidades diferentes

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, ha recalcado este jueves al ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, que no solo el PP defiende una Ley de Pandemias sino que también el Tribunal Supremo y el Consejo de Estado, así como magistrados y juristas se muestran partidarios de esa norma.

De esta forma ha respondido a Bolaños, quien ha rechazado en una entrevista en Antena 3 la aprobación de una Ley de Pandemias porque, a su juicio, esta no facilitaría la aplicación de restricciones al no tener rango constitucional. Además, ha señalado que las comunidades autónomas tienen herramientas legales "suficientes" para decretar sus propias medidas.

Pastor se ha preguntado si la postura del Gobierno es por "ignorancia", "empecinamiento" o "soberbia". "El Gobierno debería saber que no solo el PP sino también los miembros del Consejo de Estado, los magistrados de los TSJ, el propio Supremo y destacados juristas llevan casi dos años reclamando esta ley", ha enfatizado.

SUBRAYAN QUE CASADO LLEVA AÑO Y MEDIO PIDIENDO ESA LEY

Fuentes de la dirección nacional del PP han señalado que es "urgente" que "de una vez por todas se apruebe una normativa básica en materia sanitaria" y han recordado que Pablo Casado lleva reclamándolo "desde hace un año y medio".

Desde 'Génova' sostienen que están dispuestos a sentarse y a trabajar con el Ejecutivo a pesar de que no les han llamado "jamás" para hablar de este tema. A su entender, no tiene sentido que, ante situaciones epidemiológicas semejantes, las decisiones sean diferentes.

"No puede haber, de nuevo, 17 Navidades diferentes. Si no quiere hacernos caso, que siga el ejemplo de otros países como Alemania y Canadá, que cuentan con una norma básica y que la autoridad sanitaria del país tome decisiones sanitarias y no políticas", han señalado las mismas fuentes.