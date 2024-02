El PP recuerda a Sánchez que serán los jueces quienes decidan si hay delitos de terrorismo en las causas del 'procés'

Tellado dice a Sánchez que si la violencia de los independentistas en 2017 no fue terrorismo por qué su ley "amnistía el terrorismo"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular ha recordado este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que "serán los jueces quienes decidan si hay delitos de terrorismo" en las causas abiertas del 'procés', después de que haya defendido en Bruselas que con el actual proyecto de ley de amnistía todos serán amnistiados porque el independentismo catalán no es terrorismo.

En una comparecencia ante la prensa en Bruselas, al término de la cumbre de líderes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, Feijóo ha asegurado que el independentismo catalán "no es terrorismo". "No lo es y por tanto con este proyecto de ley yo estoy convencido, y así al final lo van a concluir los tribunales, que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados porque no son terroristas", ha expresado.

El partido que lidera Alberto Núñez Feijóo ha subrayado que decir si hay o no terrorismo corresponde a los jueces. "Señor Sánchez, con este Código Penal, serán los jueces quienes decidan si hay delitos de terrorismo", ha afirmado el PP en su cuenta oficial 'X', antes Twitter, para preguntar: "¿Sufrirá también el Código Penal un cambio de opinión?".

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha asegurado que "si la violencia de los independentistas en 2017 en Cataluña no fue terrorismo, como ha dicho hoy Sánchez, por qué su ley amnistía el terrorismo". "Ser valiente es decir la verdad. El desvarío continúa, pero el Estado de Derecho también tiene su manual de resistencia", ha añadido.

"DE PRIMERO DE DERECHO"

También ha respondido a Sánchez la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, que ha recalcado que "lo qué es o no es delito de terrorismo, no lo decide el presidente del Ejecutivo, sino un juez, en base a la legislación vigente y los tratados internacionales que son de aplicación en España".

Además, ha subrayado que "el independentismo catalán, como ideología, no es terrorismo", y ha destacado que "terrorismo son las acciones terroristas que cometen sujetos para imponer su ideologías, independentista en este caso, por la fuerza y con violencia organizada". "De primero de derecho en un país con una democracia liberal y Estado de derecho", ha apostillado en un mensaje en la red social 'X'.

Según Muñoz, la Ley de Amnistía es "inconstitucional", "está redactada por los futuros amnistiados, en contra de la mayoría de españoles" y "avalada por un letrado puesto a dedo" y "un Tribunal Constitucional colonizado para servir" a los intereses del presidente del Gobierno.

Por su parte, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha asegurado que Sánchez "es muy valiente para defender a sus socios independentistas pero no lo es para dar la cara en el Senado", después de que no vaya a estar presente en la sesión de control de la próxima semana. "Aquí está la mayoría social contra la que gobierna, a la que abandona, a la que insulta y la que intenta ocultar; pero no nos callarán", ha manifestado.