El PP recupera la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Almería

ALMERÍA, 28 (EUROPA PRESS)

El PP ha ganado las elecciones municipales y recupera después de 12 años la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Almería, de modo que la formación liderará el gobierno local en el próximo mandato con 15 de los 27 concejales que componen la corporación al haberse hecho con el 48,75% de los votos emitidos en la jornada electoral --al 98,24% de escrutinio-- frente al 43,44% que obtuvo en 2019.

Los populares revalidan su triunfo en Almería, donde gobiernan desde 20 años, esta vez con la candidata María del Mar Vázquez al frente, quien pasará a la historia por ser la primera alcaldesa de la capital elegida en las urnas tras conseguir revalidar el cargo que adoptó formalmente el pasado mes de septiembre tras la marcha del anterior alcalde Ramón Fernández-Pacheco, quien fue nombrado consejero de la Junta de Andalucía que lidera Juanma Moreno.

Tras dos mandatos en los que han gobernado con una mayoría simple de 13 concejales a través de pactos de investidura y acuerdos puntuales, el PP se ve de nuevo con representación suficiente para desarrollar sus políticas municipales sin depender de otras formaciones políticas; una situación que no se producía desde las elecciones de 2011 cuando se hizo con 18 concejales.

Así, el nuevo gobierno monocolor liderado por Vázquez podrá contar con Javier Aureliano García --hasta ahora presidente de la Diputación-- y los candidatos Ana Martínez Labella, Antonio Jesús Casimiro, Eloísa Cabrera, Antonio Urdiales, Diego Cruz, María Sacramentos Sánchez, Vanesa Lara, Juan José Segura, María del Mar García Lorca, Paola Laynez, Joaquín Pérez de la Blanca, Lorena Nieto y Óscar Bleda.

La opción socialista liderada por segunda ocasión por Adriana Valverde se mantiene como segunda fuerza política en el Ayuntamiento de Almería, aunque en esta ocasión con siete concejales frente a los nueve de la presente corporación al haber contado con el 23,55% de los apoyos frente a 29,81% de 2019; un resultado con el que empeora sus resultados y que, en cualquier caso, no le da opciones de gobierno.

Junto a Valverde formarán parte del grupo municipal socialista, en caso de que no se produzcan renuncias, Raúl Enríquez, Fátima Herrera, José Fernández, Carmen María Aguilar, Antonio Jesús Ruano y Lidia Compadre.

Los resultados obtenidos por el PP viene dados también en parte por la caída de CS, que con Rafa Burgos a la cabeza y el 1,68% de los votos se queda sin representación tras un mandato que inició hace cuatro años con dos ediles al situarse, lo que le permitió situarse como cuarta fuerza al reunir el 7,58% de las papeletas.

Por su parte, la opción encabezada por Juan Francisco Rojas como candidato de Vox ha convencido al 13,15% de los electores, lo que le ha valido cuatro escaños en el salón de plenos frente a los dos del pasado mandato cuando, como tercera fuerza política y en esa ocasión con Joaquín Pérez de la Blanca como aspirante a la Alcaldía --ahora concejal electo por el PP-- obtuvo un respaldo en las urnas del 7,64 por ciento.

Con Andalucía, la coalición política liderada por Alejandro Lorenzo que surge de la unión de IULV-CA, Podemos, Verdes Equo y Alianza Verde, consigue inclinar hacia la izquierda el plenario del Ayuntamiento de Almería al haber sido votado por el 5,18% de los electores que han participado en los comicios y situarse como cuarta fuerza.

Cabe recordar que en las elecciones de 2019 las fuerzas se presentaron por separado, lo que dejó a IU y Equo, bajo la marca 'Para la Gente', sin representación al tiempo que posibilitó a Podemos un representante municipal encarnado en Carmen Mateos, quien tras ser expulsada de la formación era ahora la aspirante a la Alcaldía por Almería Suma+, que con el 1,65% de los votos no llega a entrar en el Ayuntamiento de la capital.

El concejal Miguel Cazorla, quien también ha permanecido en el grupo de no adscritos al final del mandato al no ser elegido por CS para encabezar la lista, ha concurrido a las elecciones bajo las siglas de Almería Avanza, con las que ha obtenido un respaldo del 1,9%, lo que no le permitirá obtener un acta de edil en esta corporación.

Los resultados, con el 98,91% escrutado, son los siguientes:

*SIGLAS CON'23 VOT'23 %'23 CON'19 VOT'19 %'19 .

*PP 15 37.176 48,73 13 34.087 43,45 .

*PSOE 7 17.967 23,55 9 23.588 30,06 .

*VOX 4 10.056 13,18 2 6.095 7,76 .

*CON_ANDALUCÍ 1 3.957 5,18 1 4.152 5,29 .

*Cs 0 1.278 1,67 2 6.019 7,67 .

Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:

*COMICIOS VOTANTES ABSTENCION BLANCOS NULOS .

*2023 76.898 46,48% 902 623 .

*2019 78.901 45,13% 645 451 .