El PP reitera su apoyo para modificar la ley del 'solo sí es sí' y dice que las rebajas de penas "ya no tienen solución"

VALENCIA, 3 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán, ha reiterado el apoyo de su partido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para modificar de forma "exprés" la Ley de Garantía de la Integridad Sexual, conocida como ley del 'solo sí es sí', para que los violadores y depredadores sexuales condenados "no vean drásticamente reducidas sus penas", una situación que, ha advertido, "ya no tiene solución".

"No nos vamos a cansar de reiterarlo porque lo merecen las mujeres y especialmente las que han sido víctimas de una violación", ha insistido Rollán en declaraciones a los medios este viernes tras visitar los preparativos de la XXVI Intermunicipal que el PP celebra este fin de semana en València.

En este punto, ha lamentado que 400 "depredadores sexuales se han beneficiado de una reducción drástica de sus condenas". "Se dice pronto", ha afirmado, al tiempo que ha incidido en que aproximadamente 40 de ellos "ya han tenido la ventaja gracias al PSOE y a Pedro Sánchez y gracias a Podemos y a la ministra Montero de abandonar las prisiones".

Frente a esta situación, ha vuelto a mostrar el apoyo "sincero y real" del PP al presidente del Gobierno, un apoyo que "no encuentra en su socio de gobierno, para llevar a cabo una modificación legislativa exprés de la Ley de Libertad Sexual con el objetivo de que "los 3.500 violadores y depredadores sexuales que están condenados no vean drásticamente reducidas sus penas, porque eso ya no tiene solución".

"Son 400 los que se han beneficiado y si todos los que están condenados, hasta aproximadamente 3.500 solicitan esa rebaja de pena, la tendrán gracias a Pedro Sánchez, puesto que él es el presidente del Gobierno y quien preside el Consejo de Ministros", ha asegurado.

En este sentido, ha censurado que el líder del Ejecutivo "desoyera las advertencias del PP y de sus propias ministras" y le ha acusado de "anteponer única y exclusivamente su bienestar en el Consejo de Ministros para no incomodar a sus socios de gobierno".

Por último, Rollán ha instado al presidente del Gobierno a "no perder más tiempo para que los nuevos delitos que, por desgracia, posiblemente se cometerán, no se vean beneficiados con una ley y con una aplicación del Código Penal y de unas condenas que son absolutamente insignificantes".