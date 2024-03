PP reitera que investigará en el Senado las ramas del caso Koldo y empresas rescatadas vinculadas al entorno de Sánchez

Feijóo elige a Luis Santamaría como portavoz de la investigación en el Senado y a Bendodo de la comisión sobre mascarillas en el Congreso

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, ha insistido este lunes en que la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' impulsada por su partido en el Senado analizará "todas las ramificaciones" de la trama, así como el rescate a empresas "investigadas por sus posibles vínculos con el entorno" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en alusión a su esposa Begoña Gómez.

En una rueda de prensa desde la sede del PP, Sémper ha explicado que el Comité de Dirección del partido ha analizado este lunes la investigación parlamentaria que se pondrá en marcha en el Senado después de Semana Santa sobre el 'caso Koldo' y todas sus ramificaciones, como el de Air Europa y su relación con Begoña Gómez.

En este contexto, el portavoz de los 'populares' ha explicado que se investigarán todas las ramificaciones de esta trama "que afecta a seis ministerios, a dos secretarios de organización del PSOE y a dos expresidentes autonómicos socialistas".

En paralelo, Sémper ha precisado que también se analizará parlamentariamente "el rescate a empresas investigadas por sus posibles vínculos con el entorno del presidente del Gobierno".

SIN DESCARTAR CITAR A NADIE

Por ello, ha repetido que el PP no descarta pedir la comparecencia de nadie en esta investigación parlamentaria en el Senado sobre el 'caso Koldo' y todas sus ramificaciones: "Parece razonable que la oposición exija transparencia e información".

"Nosotros no fiscalizamos ni a las parejas, ni a las familias, ni a los entornos. Fiscalizamos la acción y la posición y la actitud de los políticos, que son los que tienen que dar cuentas ante los ciudadanos por qué hacen, cuándo lo hacen y cuáles son sus motivaciones y si son ajustadas a derecho", ha proclamado Sémper.

SÁNCHEZ, "ATRAPADO EN LA MENTIRA"

Al hilo, ha expresado sus "serias sombras, dudas y sospechas" sobre "la actitud del presidente del Gobierno" en relación con "estos procesos de rescate de algunas de esas compañías": "Y por eso queremos información".

"Yo estoy absolutamente convencido de que Pedro Sánchez es un hombre atrapado en la mentira. De hecho, estoy convencido de que Pedro Sánchez no miente porque quiere. Estoy convencido de que Sánchez miente porque no le queda otra alternativa y porque no sabe distinguir la verdad", ha dicho Sémper.

LOS PORTAVOCES EN LA COMISIÓN

Asimismo, Borja Sémper ha anunciado que el portavoz del PP en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' será el senador valenciano Luis Santamaría, que ha tenido en las últimas fechas varias intervenciones en puntos con relevancia en el Pleno.

Por su parte, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, será el portavoz de los 'populares' en la comisión de investigación en el Congreso, que impulsó el PSOE para analizar los contratos de material sanitario de todas las administraciones públicas y que el PP rechazó.