PP respalda a las asociaciones que no han acudido al Congreso: "No puede haber equidistancia entre Bildu y las víctimas"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cuca Gamarra, ha respaldado a la Asociación de Víctimas del Terrorismo y a las organizaciones que no han acudido al acto homenaje a las víctimas celebrado este domingo en el Congreso de los Diputados.

"Queremos denunciar que no puede haber equidistancia entre Bildu y las víctimas. No puede haber equidistancia entre aquellos que no rechazan el terrorismo y aquellos que lo han sufrido", ha sentenciado.

Así lo ha manifestado este domingo la portavoz popular en declaración a los medios durante la concentración organizada en la Plaza de las Cortes por las asociaciones de víctimas del terrorismo que no han querido acudir al acto celebrado en el Congreso.

En este contexto, Gamarra ha denunciado la "política de blanqueamiento" que está llevando a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez "con el único objetivo de seguir permaneciendo en La Moncloa".

En concreto, la portavoz del PP ha advertido de que Sánchez, "en una estrategia de que cumpla lo pactado como le recuerda Bildu", ha llevado a cabo una política de acercamiento de cinco terroristas a las cárceles cercanas a sus domicilios.

Por ello, ha reivindicado "la necesidad de memoria, dignidad, verdad y justicia para las víctimas del terrorismo" y ha mostrado el "reconocimiento y respaldo" del PP a todas las asociaciones de víctimas del terrorismo que llevan a cabo "una labor ejemplar".

"Desde el PP queremos denunciar la política de acercamientos que está llevando acabo el Gobierno de Pedro Sánchez y además una política de conversión de Bildu en un socio de Gobierno y en un interlocutor para el Estado", ha criticado Gamarra.

En su opinión, estas razones "cambian sustancialmente" lo que está siendo la política del Gobierno de España "en relación a la lucha contra el terrorismo y a la defensa de la memoria, la dignidad y la justicia de todas las víctimas".