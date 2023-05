El PP responde a Abascal que no piensa en pactos postelectorales sino en "ensanchar su espacio" para no depender de Vox

Sémper dice que ven en la calle una "decepción creciente de la ciudadanía con el actual tripartito de Gobierno"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, ha respondido este lunes al líder de Vox, Santiago Abascal, que el Partido Popular no está pensando con qué partidos podrá pactar tras las elecciones del 28 de mayo sino en "ensanchar su espacio político" para no tener que depender de otras formaciones. "Entiendo que hay mucha gente que quiere pactar con el PP", ha exclamado.

Así se ha pronunciado después de que Abascal haya advertido al PP de que exigirá negociar de igual a igual tras los comicios si los 'populares' quieren el apoyo de su formación. "Hasta aquí hemos llegado, si quieren apoyo tendrán que negociar con nosotros", espetó a los 'populares', donde aseguró que Vox se había portado "demasiado bien" y "las cosas no van a seguir siendo así".

En una rueda de prensa en la sede del PP, Sémper ha asegurado que le parece "legítimo" y "hasta comprensible" lo que dicen "otros partidos políticos en sus mítines". "Nosotros no estamos pensando en con quién vamos a pactar el 28 de mayo ni en diciembre, porque lo que estamos pensando es en ensanchar nuestro espacio político, de tal manera que nos permita, después de las elecciones, poder conformar gobiernos sin necesidad de otros partidos", ha apostillado.

En este sentido, ha señalado que "hay mucha gente que quiere pactar con el PP" pero su partido lo que quiere es "ganar las elecciones" y "demostrar a los españoles que hay una alternativa" al Gobierno de Pedro Sánchez.

"DECEPCIÓN CRECIENTE" CON EL TRIPARTITO DE SÁNCHEZ

El portavoz del comité de campaña el PP ha contrapuesto la "ilusión de cambio" que están viendo en la calle con la "decepción creciente de la ciudadanía con el actual tripartito de Gobierno y con los multipartitos autonómicos y municipales".

Sin embargo, ha dicho que, pese a este clima de cambio, el PP no se confía y la maquinaria del partido no va a bajar la guardia frente a un Gobierno que, a su juicio, intenta "salvar los muebles y no tener un resultado catastrófico".

"El Partido Popular quiere ganar las elecciones y aspira a ganarlas en todos los sitios donde se presenta el PP", ha asegurado, al ser preguntado expresamente qué comunidades aspira a conquistar el PP, aparte de mantener los gobiernos de Murcia y Madrid.

SANCIÓN A LA MINISTRA PORTAVOZ

Sémper ha calificado de "muy grave" desde el punto de vista "ético, político y legal" la sanción impuesta por la Junta Electoral Central (JEC) a la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, por la utilización "fraudulenta" de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para hacer "campaña partidista".

Además, ha indicado que, pese a que en España la polémica y "el escándalo de hoy tapan los de mañana", esta actuación del Gobierno demuestra, una vez más, que el Ejecutivo está "en tiempo de descuento con una división permanente, falta de credibilidad y ausencia de balance de lo hecho".

PIDE ACLARAR QUIÉN PAGA EL JET QUE UTILIZA SÁNCHEZ

Por otra parte, Sémper ha emplazado al Gobierno a que explique a los españoles quién ha pagado su viaje en jet privado durante el fin de semana para participar en actos del PSOE, al ser preguntado por la información de 'Okdiario' acerca de que en sus últimos actos ha utilizado ese medio de transporte y no el Falcon.

El dirigente del PP ha indicado que "lo razonable" es que haya "un ejercicio natural y exigible de transparencia pública" de forma que el presidente del Gobierno cuente "si esos viajes son a costa del área del público, es decir, si los paga Moncloa, si los paga el partido o los paga el empresario", en alusión al Grupo March del que se hace eco ese diario.