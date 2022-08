El PP resta crédito a las propuesta de Montero sobre financiación autonómica porque "no ha hecho nada" en cuatro años

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El responsable económico del PP, Juan Bravo, ha desdeñado este jueves las propuestas de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para reformar el sistema de financiación autonómica en función del criterio de población ajustada, y tras reprochar que el Gobierno "no ha hecho nada" durante cuatro años, ha dado por hecho que el modelo actual ya no se cambiará en lo que queda de legislatura.

Así se ha expresado el dirigente 'popular' en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, sobre los siguientes pasos que tiene que dar el Ministerio que dirige María Jesús Montero para reformar el modelo de financiación autonómica.

Hacienda remitió a las comunidades autónomas de régimen común y las ciudades de Ceuta y Melilla una propuesta para actualizar el sistema en base a la población ajustada, a lo que los Ejecutivos regionales trasladaron sus alegaciones. Sin embargo, el departamento que dirige Montero no ha respondido todavía a estos planteamientos de las comunidades.

Eso sí, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebró la semana pasada, algunos consejeros desvelaron que la ministra se comprometió a desbloquear esta reforma, contestando a las alegaciones de las comunidades y planteando una nueva propuesta a lo largo de estos meses.

No obstante, Juan Bravo ha asegurado este jueves que Montero anunció en este Consejo de Política Fiscal y Financiera que no habría un sistema de financiación durante esta legislatura porque, según ella, las comunidades autónomas no se ponían de acuerdo.

NO ES MUY OPTIMISTA

Por ello, se ha mostrado "no muy optimista" con estos planteamientos de Montero porque, según ha dicho, "los hechos y los antecedentes hacen pensar que esa no es la voluntad".

"Yo siempre confié en que era una ministra que, cuando fue consejera de Hacienda de Andalucía, defendía la modificación del sistema de financiación (...). Han pasado cuatro años y no se ha hecho nada con el modelo de financiación autonómica", ha lamentado el responsable económico 'popular'.

En cualquier caso, Bravo ha asegurado que "sería una muy buena noticia" que se produjera finalmente esta reforma del modelo, porque cree que es "necesario" para comunidades infrafinanciadas como la Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía.

De hecho, la financiación autonómica fue uno de los temas principales que abordaron con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, algunos 'barones' del PP como Alfonso Fernández Mañueco, Alfonso Rueda y Juanma Moreno.

En este punto, el presidente andaluz llegó incluso a pedir un fondo de nivelación para las comunidades infrafinanciadas, algo que fue rechazado por el Gobierno central porque descarta reformar el modelo "a plazos".